Όταν ένας σκύλος βρήκε το χαμένο τρόπαιο του Μουντιάλ το 1966 και έγινε ήρωας

Έχετε ακούσει την ιστορία για τον σκύλο που βοήθησε την Αγγλία να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο;

H εμβληματική εικόνα του Μπόμπι Μουρ να σηκώνει το τρόπαιο «Ζιλ Ριμέ» θα μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετική, αν δεν υπήρχε η καθοριστική παρέμβαση ενός ημίαιμου κόλεϊ με το όνομα Πικλς.

Πριν από 60 χρόνια, τέτοια εποχή, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας (FA) βρέθηκε σε κατάσταση πανικού λόγω της κλοπής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λιγότερο από τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ.

Και τότε, στο προσκήνιο εμφανίστηκε ο Πικλς. «Όλα έγιναν με ερασιτεχνικό τρόπο» Το τρόπαιο «Ζιλ Ριμέ» εκτίθετο σε μια έκθεση γραμματοσήμων στο κέντρο του Λονδίνου, αλλά την Κυριακή 20 Μαρτίου,μόλις τη δεύτερη ημέρα της έκθεσης, αφαιρέθηκε από τη βιτρίνα του στο Central Hall του Γουέστμινστερ, αναφέρει το BBC.

Καθώς οι φύλακες απουσίαζαν κάνοντας διάλειμμα, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες κλάπηκε το κύπελλο παραμένουν μυστήριο. «Η ιδέα ότι υπήρχαν άνθρωποι δίπλα στη βιτρίνα καθ' όλη τη διάρκεια είναι απλώς αναληθής», δήλωσε ο Δρ Μάρτιν Άθερτον, συγγραφέας του βιβλίου «Η Κλοπή του Τροπαίου Ζιλ Ριμέ».

«Όλη η υπόθεση ήταν ερασιτεχνική: το γεγονός ότι η Ομοσπονδία επέτρεψε να βγει το τρόπαιο από τα γραφεία της, τα μέτρα ασφαλείας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τελικά ανακτήθηκε το τρόπαιο. Αποκαλύφθηκε ότι ένας από τους φύλακες ήταν 74 ετών ή κάπου εκεί κοντά. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν εντελώς ανεπαρκή. Πιστεύουμε ότι δύο άτομα εισέβαλαν από μια έξοδο κινδύνου, πήραν το τρόπαιο και έφυγαν ανενόχλητοι».

Η αστυνομία της Scotland Yard ανέλαβε τον έλεγχο της έρευνας, αλλά είχε λίγα στοιχεία.

«Υπήρχαν δύο ξεχωριστές περιγραφές δύο σαφώς διαφορετικών ατόμων - ενός ψηλού και ενός κοντού», είπε ο Άθερτον. «Η περιγραφή που έδωσε η αστυνομία ήταν ένα αμάλγαμα των δύο». Εν τω μεταξύ, η FA παρήγγειλε κρυφά ένα αντίγραφο του τροπαίου για να κατασκευαστεί από τον αργυροχρυσοχόο Τζορτζ Μπερντ.

Ένα σημείωμα λύτρων για το τρόπαιο, έλαβε ο τότε πρόεδρος της FA, Τζο Μιρς, υπογεγραμμένο από κάποιον που ονομαζόταν Τζάκσον, που απαιτούσε 15.000 λίρες. Μετά από σύσταση της αστυνομίας, ο Μιρς, ο οποίος ήταν επίσης πρόεδρος της Τσέλσι, προσποιήθηκε ότι συμφωνούσε με τη συμφωνία.

Ένας μυστικός αστυνομικός συνάντησε τον Τζάκσον - ο οποίος στην πραγματικότητα ήταν ένας πρώην στρατιώτης που ονομαζόταν Έντουαρντ Μπέτσλεϊ - στο πάρκο Μπάτερσι με μια βαλίτσα γεμάτη με εφημερίδες καλυμμένες με ένα στρώμα χαρτονομισμάτων των 5 λιρών, και ο Μπέτσλεϊ τελικά συνελήφθη.

Παρά τη σύλληψη του Μπέτσλι, το τρόπαιο εξακολουθούσε να αγνοείται, μέχρι που η κρίσιμη στιγμή της ανακάλυψής του ήρθε το βράδυ της Κυριακής, 27ης Μαρτίου.

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Η τυχαία ανακάλυψη από έναν σκύλο

Ο Ντέιβ Κόρμπετ βγήκε από το διαμέρισμά του στο Νόργουντ, στο νότιο Λονδίνο, για να κάνει ένα τηλεφώνημα και να βγάλει βόλτα τον σκύλο του, τον Πικλς. Δεν φανταζόταν ότι επρόκειτο να γίνουν πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.

«Ο Πικλς έτρεχε γύρω-γύρω κοντά στο αυτοκίνητο του γείτονά μου», εξήγησε ο Κόρμπετ. «Καθώς του έβαζα το λουρί, πρόσεξα ένα δέμα που βρισκόταν εκεί, τυλιγμένο απλώς με εφημερίδα αλλά δεμένο πολύ σφιχτά με σπάγκο. Έσκισα ένα κομμάτι από το κάτω μέρος και είδα μια κενή ασπίδα, και στη συνέχεια τις λέξεις "Βραζιλία", "Δυτική Γερμανία" και "Ουρουγουάη" τυπωμένες.

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Έσκισα και την άλλη άκρη και είδα μια γυναίκα να κρατά ένα πολύ ρηχό κύπελλο πάνω από το κεφάλι της. Είχα δει φωτογραφίες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις εφημερίδες και την τηλεόραση, οπότε η καρδιά μου άρχισε να χτυπά δυνατά».

Σε αυτό το σημείο ο Κορμπέτ πήγε να το παραδώσει στην αστυνομία, αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία, και κατέληξε να είναι πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο, με τον σκύλο του, Πικλς, να μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Υπέροχο είναι το βίντεο με την βράβευση του σκύλου που πραγματικά έσωσε τη μέρα.