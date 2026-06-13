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Χέιζ Ντέιβις: Ξεκίνησε για ΣΕΦ από το ξενοδοχείο μόνος του με βανάκι

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έφυγε νωρίτερα για το ΣΕΦ με βανάκι από το ξενοδοχείο Κάραβελ.

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Νάιτζελ Χέηζ Ντέιβις
Ο Νάιτζελ Χέηζ Ντέιβις | Eurokinissi/KLODIAN LATO
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Η στιγμή που θα κριθεί ο πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-26 έρχεται σήμερα το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (18:00, live Gazzetta, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για το Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL.

Δεν... κρατιέται ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για το Game 5. Ο Αμερικανός έφυγε νωρίτερα για το ΣΕΦ νωρίτερα, μόνος του με βανάκι.

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