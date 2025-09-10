Ταραχές στο Νεπάλ: Ασφαλής η Εύα Χαντάβα, επιστρέφει άμεσα στην Ελλάδα

Εν μέσω του κυκεώνα των άγριων ταραχών στο Νεπάλ, με τους 22 νεκρούς και το κοινοβούλιο να παραδίδεται στις φλόγες, βρέθηκε η διεθνής βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα, η οποία αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της χώρας, με την ομάδα Καρνάλι Γιασβίς.

Η πολύωρη και τρομακτική περιπέτειά της, όπως και των συμπαικτριών της, φαίνεται πως λαμβάνει τέλος, καθώς όπως ενημέρωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Πετοσφαιριστών και Πετοσφαιριστριών (ΠΑΣΑΠΠ), η διεθνής αθλήτρια βρίσκεται σε ασφαλές μέρος και θα μεταφερθεί άμεσα εκτός της ασιατικής χώρας.

Οι διαδηλώσεις, που ξέσπασαν μετά την απαγόρευση περισσότερων από 20 πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και τις καταγγελίες για διαφθορά, οδήγησαν στη παραίτηση του πρωθυπουργού Χάτζα Πρασάντ Σαρμά Όλι και στη βίαιη εξέγερση του λαού.

Το Κατμαντού μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με 22 νεκρούς, εμπρησμούς κυβερνητικών κτιρίων και ακόμη και δημόσιες επιθέσεις σε πολιτικά πρόσωπα, ενώ φαίνεται πως κάηκε ζωντανή η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού.

Το μήνυμα αγωνίας της Χαντάβα: «Περιμένουμε τον στρατό»

Με μήνυμά της στα social media, η Εύα Χαντάβα εξέφρασε την αγωνία της για τις ταραχές που ξέσπασαν, ανέφερε πως είχαν κρυφτεί στο δάσος και περίμεναν τον στρατό να δράσει.

«Δεν είμαι ασφαλής αυτήν τη στιγμή στο Νεπάλ. Κρυβόμαστε στο δάσος και περιμένουμε τον στρατό να δράσει».

Η ανάρτησή της προκάλεσε έντονη κινητοποίηση στην Ελλάδα, με την ΕΟΠΕ και τον αρμόδιο υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία για την άμεση επιστροφή της.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΠΑΣΑΠΠ, η αθλήτρια έχει ήδη απομακρυνθεί από το επικίνδυνο σημείο και βρίσκεται σε χώρο όπου διασφαλίζεται η ασφάλειά της, με τις διαδικασίες να «τρέχουν» ώστε να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατό στην Ελλάδα.



