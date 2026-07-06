Η Nelly Furtado βρέθηκε στο Μουντιάλ όχι για τον λόγο που νομίζεις

Στη δεκαετία του 2000 ήταν μια ακαταμάχητη ποπ σταρ. Συγκεκριμένα, εκείνη τη στιγμή που έκανε ένα - ας πούμε - rebranding και από το ανέμελο κορίτσι του "I'm Like A Bird" μετετράπηκε σε μια ντίβα της pop/r&b που τραγουδούσε για τις «πρόστυχες» ερωτικές της συνήθειες πλάι στον μουσικοσυνθέτη Timbaland, τότε η Nelly Furtado απογειώθηκε. Μας χάρισε τεράστια hits όπω το "Say It Right" και το "Promiscuous" και από το 2012 κι έπειτα, αραίωσε τις δισκογραφικές της απόπειρες αλλά και τις συναυλίες.

H 48χρονο τραγουδίστρια με καταγωγή από την Πορτογαλία και τον Καναδά, μας χάρισε μόλις δύο album σε μια oκταετία, το "The Ride" (2017) και το "7" (2024) και πέρυσι ανακοίνωσε πως δεν σκοπεύει να κάνει ξανά συναυλίες στο απότερο μέλλον.

H ξαφνική επανεμφάνιση

Ο τηλεοπτικός φακός των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων του Μουντιάλ συχνά εστίαζει σε γυναικείες παρουσίες. Δεν είναι μόνο το αξεπέραστο δυστυχώς, κλισέ των «όμορφων παρουσιών στο κοινό». Πρόσφατα είδαμε στις κερκίδες την ποπ σταρ Rosalia, την ποδοσφαιρίστρια Αλέξια Πουτέλιας και τη Nelly Furtado!

Nelly Furtado

To γεγονός ότι η τραγουδίστρια εμφανίστηκε - στον αγώνα Πορτογαλία-Κροατία - όπως ένας απλός άνθρωπος που περνάει τις καλοκαιρινές διακοπές του και δεν είναι στις προτεραιότητες του να κάνει εξαντλητική δίαιτα για να αρέσει σε κάποιο κοινό, προκάλεσε αμηχανία στα social media, με αρκετά σχόλια για την εικόνα της. Υπήρξαν βέβαια και κάποιοι που είπαν «ευτυχώς που ήταν στις κερκίδες και είχε λίγο ενδιαφέρον η μετάδοση».

Aγαπάμε Nelly και είναι πραγματικά κρίμα που το τελευταίο της album δεν είχε εμπορική επιτυχία εκτός των αμερικάνικων συνόρων.