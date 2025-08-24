Η πρώτη αγωνιστική της SuperLeague: Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Με νίκες ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα της Super League ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και πλέον στρέφονται στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις κόντρα σε Άντερλεχτ κα Ριέκα αντίστοιχα.

Οι «κιτρινόμαυροι» καθάρισαν από το πρώτο μέρος (2-0) το ματς με τον Πανσερραϊκό στην Opap Arena ενώ στην Τούμπα, ο Ντεσπόντοφ έλυσε τον γόρδιο δεσμό για τους Θεσσαλονικείς κόντρα στην ΑΕΛ.

Η 1η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (25/8) με το Λεβαδειακός- Κηφισιά.



Διαβάστε επίσης: Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης 2-0: Αδιανόητη γκολάρα Γιαζίτσι έριξε το «τείχος»

με τρία ματς έκανε πρεμιέρα το πρωτάθλημα της SuperLeague το Σάββατο (23/8) για τη σεζόν 2025-26. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στο άδειο Καραϊσκάκη, ενώ εύκολα ο Άρης πέρασε στη Θεσσαλονίκη το εμπόδιο του Βόλου, επίσης με 2-0. Στο παιχνίδι που έκλεισε την πρώτη ημέρα ο Παναιτωλικός έχασε στο Αγρίνιο από τον Ατρόμητο με 2-0.

1η Αγωνιστική

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου:

Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR 2-0

Άρης – Βόλος 2-0

22:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2

Το πρόγραμμα της Κυριακής (24/8):

20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0

21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0

Το πρόγραμμα της Δευτέρας (25/8):

19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά

* Το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ έχει αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πρασίνων».

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΚ 3 Άρης 3 Ολυμπιακός 3 Ατρόμητος 3 ΠΑΟΚ 3 ΟΦΗ 0 Παναθηναϊκός 0 Λεβαδειακός 0 Κηφισιά 0 Πανσερραϊκός 0 ΑΕΛ 0 Αστέρας 0 Παναιτωλικός 0 Βόλος 0

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 30 Αυγούστου

Βόλος-Ολυμπιακός (19:00)

Πανσερραϊκός-ΟΦΗ (19:30)

Άρης-Παναιτωλικός (21:00)

Λάρισα-Κηφισιά (21:30)

Κυριακή 31 Αυγούστου

ΑΕΚ-Αστέρας AKTOR (20:00)

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος (21:00)

Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός (22:00)