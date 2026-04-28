Η πρώτη ανάρτηση του Σλούκα μετά το χειρουργείο: «Δύσκολο που απέχω από το πιο σημαντικό κομμάτι της χρονιάς»

Ο Κώστας Σλούκας τραυματίστηκε, μια ανάσα πριν το Βαλένθια - Παναθηναϊκός, και η ομάδα θα παίξει χωρίς τον «αρχηγό της». Ωστόσο, ο αθλητής φέρεται να μετράει ήδη αντίστροφα για την επιστροφή του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανάρτηση του μετά από χειρουργείο που υπεβλήθη.

Υπενθυμίζεται ότι, ο μπασκετμπολίστας, όπως έγινε γνωστό εχθές, υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου αριστερού γόνατος στην προπόνηση της Δευτέρας και μπήκε στο χειρουργείο το πρωί της Τρίτης (28/4) προκειμένου να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση.

Μετά το χειρουργείο του ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα: «Ήδη μετράω αντίστροφα για επιστροφή. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς μου που ανέλαβαν την επέμβαση, κ. Τριανταφυλλόπουλο Ιωάννη (υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) και κ. Χίσσα Διονύση (υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΠΑΕ Παναθηναϊκός).

Όπως και σε όλο το προσωπικό του ΥΓΕΙΑ. Τα μηνύματα ενδιαφέροντος και στήριξης άπειρα ,οπότε θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους εσάς. Δύσκολο πολύ να απέχω από το πιο σημαντικό κομμάτι της χρονιάς. Όμως έτσι είναι ο πρωταθλητισμός. Θα γυρίσω σύντομα.

Θετική σκέψη, αισιοδοξία και πίστη στην ομάδα και σε όλη την αποστολή για μία σκληρή μάχη! Κόσμος, ομάδα, ένα, όπως πάντα», δήλωσε.