Ισπανία - Αργεντινή: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Ισπανία απέναντι στην Αργεντινή το βράδυ της Κυριακής (19/07) στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.

Ο αγώνας θα γίνει στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ και για πρώτη φορά, το τρόπαιο διεκδικεί η Πρωταθλήτρια Ευρώπης με την κάτοχο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Υπενθυμίζεται ότι στα ημιτελικά, οι Ισπανοί απέκλεισαν τους Γάλλους με 2-0 και η «αλμπισελέστε» την Αγγλία με σκορ 2-1.