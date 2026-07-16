Αντιμέτωποι με την Ισπανία θα βρεθούν το βράδυ της Κυριακής 19/7 οι παίκτες της Αργεντινής διεκδικώντας τη νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου για το 2026.

Η ομάδα κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Αγγλίας και με 2-1 να πάρει την πρόκριση. Πρόκειται για τον τρίτο της τελικό στα τελευταία τέσσερα Μουντιάλ και σκοπός είναι να διατηρήσει τον τίτλο.

«Θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε στον τελικό. Θα δώσουμε τα πάντα. Πολύ δύσκολο να καταλάβουν οι άνθρωποι τι συνεχίζει να μας προσφέρει αυτό το γκρουπ παικτών. Είναι η σημαία μας. Θα τα δίνουμε όλα ως το τέλος για αυτά», δήλωσε ο Λιονέλ Σκαλόνι μετά την πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό.

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Ο προπονητής της Αργεντινής κατέχει μάλιστα ένα ρεκόρ που μόνο ως καλός οιωνός μπορεί να θεωρηθεί για τον τίτλο. Ο 48χρονος τεχνικός που έχει κλείσει 8 χρόνια στον πάγκο της πατρίδας του, έχει το απόλυτο όσον αφορά τους τελικούς.

Συγκεκριμένα, υπό τις οδηγίες του, η Αργεντινή έχει δώσει το «παρών» σε 4 τελικούς, κερδίζοντάς τους όλους, και πλέον καλείται να κάνει το 5/5.

Το 2021 στο Κόπα Αμέρικα η Αργεντινή επικράτησε με 1-0 της Βραζιλίας.

Τον Ιούνιο του 2022 στο Finalissima οι Αργεντίνοι νίκησαν με 3-0 τους Ιταλούς.

Στο Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ η Αργεντινή επικράτησε της Γαλλίας με 4-2 στα πέναλτι έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που έληξε ισόπαλο 3-3.

Τέλος, το 2024, η Αργεντινή νίκησε στο Κόπα Αμέρικα με 1-0 την Κολομβία.