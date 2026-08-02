Και χωρίς Δούρο στο τηλέφωνο: 10 θρυλικές ατάκες του Νίκου Αλέφαντου

Νίκος Αλέφαντος, ένα όνομα βαρύ σαν ιστορία, ένα παλικάρι των γηπέδων, που μιλούσε χύμα, που μπερδευόταν στους πάγκους και ξεχνούσε ονόματα παικτών και έκανε αλλαγή στην αλλαγή, αλλά πάντε επέμενε πως πρέπει να μάθουμε λίγη μπαλίτσα από τον άρχοντα, δηλαδή εκείνον. Ο Νίκος Αλέφαντος μας έχει χαρίσει θρυλικές ατάκες, έχει μπερδευτεί, έχει αναιρέσει τον εαυτό του, έχει εφεύρει τα hot takes της προπονητικής και παρακάτω συγκεντρώσαμε επικές ατάκες του, που έγραψαν ποδοσφαιρική ιστορία με τον Ολυμπιακό και όχι μόνο, ατάκες που ξεπερνάνε και εκείνη τη θρυλική με τον Δούρο στο τηλέφωνο.

Όταν έχασε από την Μαρσέιγ ο Ολυμπιακος εντός έδρας

Εφημερίδα Έθνος 1994- Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βουλής

Σεπτέμβριος του 1994, ο Ολυμπιακός έχει ενισχυθεί σημαντικά, με Ίλια Ίβιτς, Αλέκο Αλεξανδρή, Ρασίντ Γεκινι και Έλληνες παίκτες με ταλέντο, όπως ο Κυριάκος Τοχούρογλου και ο Τάκης Γκώνιας. Όμως η πρώτη του εμφάνιση απέναντι στην Μαρσέιγ για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ, μια ομάδα που όλοι χαρακτήριζαν «εύκολη υπόθεση» για τον Ολυμπιακό, είναι απογοητευτική. Ο προπονητής απολύεται. Οι εφημερίδες αποκαλύπτουν σωρεία αντιφάσεων σε δηλώσεις του Νίκου Αλέφαντου.

Τι ειπε:

«Τι να μας πουν για τον Όσιμ (πρώην προπονητή του ΠΑΟ που είχε ακουστεί ότι ήταν κοντά στο να τον διαδεχθεί). Ο άνθρωπος απέτυχε οικτρά, έπινε και έφευγε από το ξενοδοχείο που ήταν η ομάδα. Τι να κάνει αυτός στον Ολυμπιακο» (στην πραγματικότητα, δημοσιεύματα της εποχής έγραφαν ότι ο Αλέφαντος φοβόταν τον Όσιμ.).

«Δεν λέτε τίποτα που έβαλα τον Τσιαντάκη στο β' ημίχρονο κόντρα στη Μαρσέιγ και άλλαξε το παιχνίδι» (είχε πει προηγουμένως ότι ο παίκτης καίει κάρβουνο).

Αντίστοιχα και για τον Ρασίντ Γεκινί πότε τον έλεγε παιχταρά και πότε αναγνώριζε ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση, ενώ με παίκτες όπως ο Γιώτης Τσαλουχίδης και ο Φαμπιάν Εστάι, παρ' ότι οι φωνές από τους καυγάδες τους στο ημίχρονο του αγώνα με την Μαρσέιγ είχαν ακουστεί ως το Πασαλιμάνι, ο ίδιος έλεγε «όλα καλά».

Για την Ελλάδα στο Μουντιάλ του 1994

«Η εθνικη ομάδα ήταν εκδρομικός σύλλογος» (μετά το φιλικό ματς και την ήττα με 5-0 από την Αγγλία). Ήταν μια εμφάνιση του στην εκπομπή «Σούπερ Σάββατο» που έλεγε με πολύ ήρεμο και συγκρατημένο λόγο πως η Εθνική του Αλκέτα Παναγούλια είχε παίκτες μεγάλους σε ηλικία, που δεν μπορούσαν να τρέξουν και ήταν αρκετά πιθανή η συντριβή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αποδείχθηκε πως δεν είχε άδικο.

Για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Σωκράτη Κόκκαλη

Εφημερίδα Έθνος, 1995 - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βουλής.

«Ο κύριος πρόεδρος είναι γίγαντας. Είναι πολύ καλός πρόεδρος και ότι κάνει το κάνει για το καλό του Ολυμπιακόυ. Όμως τον παρασύρουν οι συμβουλοί του, η αυλή του».

Όταν χτύπησε αθλητικό δημοσιογράφο

Eφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 1985 - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βουλής

Αναδημοσιεύουμε τμήμα του διαλόγου μεταξύ Αλέφαντου και προέδρου του δικαστηρίου. Προηγουμένως είχε όντως χειροδικήσει απρόκλητα σε δημοσιογράφο, φίλο του ποδοσφαιριστή Θωμά Μαύρου.



«Τον χτύπησες τον Βενετούλια »

«όχι κύριε πρόεδρε, αν τον χτυπούσα θα τον έστελνα 10 μέρες στο νοσοκομείο»

«Τον έβρισες;»

«Ότι τον έβρισα, τον έβρισα, ψέμματα δεν λεω εγώ

Είμαι έντιμος άνθρωπος. Αν μου φέρετε τα παιδιά σας στο γήπεδο θσ τα κάνω σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία.

Αγωνίζομαι χρόνια ενάντια στη διαφθορά και τα ναρκωτικά, γι' αυτό με κυνηγούν»

Για τον Ολυμπιακό (μια από τις άπειρες δηλώσεις, στα μισά της δεκαετίας του `90)

Eφημερίδα Ελευθεροτυπία - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βουλής

«...αν είσαι στον Ολυμπιακό είσαι πρωθυπουργός!Ο Ολυμπιακός είναι σαν την Μίλαν, έχει παιχταράδες!». Το έλεγε συχνά, χωρίς ιδιαίτερη αφορμή.

Πάλι όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό, το 1994

«Δεν με θέλανε καθόλου. Οι λιμοκοντόροι του κήπου της δεξίωσης με τα ουισκάκια στο χέρι βγάλανε απόφαση να φύγει ο Αλέφαντος!». Μια από τις πολλές αναφορές του σε ανθρώπους που είχαν συμβουλευτικό ρόλο στην ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Για τον Αρσέν Βενγκέρ

Eκπομπή Μπίλιες, με τον Θέμο Αναστασιάδη, 1994

Λέει για τον Αρσέν Βενγκέρ, κρατώντας ένα απόκομμα εφημερίδας:

«αρσενικό αφεντικό στο Ρέντη, ο Γάλλος. Αυτό το αρσενικό αφεντικό, σκέψου τι αντίθετος τους βγήκε!».

Αναφέρεται στις εφημερίδες της εποχής που θεωρούσαν βέβαιη τη διαδοχή Αλέφαντου από τον Βενγκέρ, αν και ο ίδιος ο Αλσατός προπονητής είχε άλλη γνώμη.

Για τον Ερνέστο Βαλβέρδε

«Βαλβέρδε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, πόσοι είναι οι καλοί προπονητές, 100; Ούτε στους χίλιους!». Μάλλον εδώ έπεσε αρκετά έξω, αν κρίνουμε από την λαμπρή πορεία του τεχνικού, τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ελλάδα.

Η θρυλική ατάκα, η βασίλισσα όλων των αλεφάντειων ατακών

«Ωραία δεν στα εξηγώ; Στα εξηγώ ωραία; Ρε μάθε Μπαλίτσα από τον άρχοντα...» προς δημοσιογράφους που τον πιέζουν έντονα, ενώ η ομάδα του (1998) η Προοδευτική, έχει χάσει 1-0 από την ΑΕΚ.

Για τα σκάνδαλα της μονής Βατοπεδίου

«ΚΟΜΠΙΝΑΔΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΦΡΑΙΜ, ΑΝΤΕ!» - και δεν περιγράφουμε άλλο.