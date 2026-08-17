Καραλής: «Στενoχωριέμαι που γράφουν μόνο για εμένα και τον Μίλτο»

Ο Εμμανουήλ Καραλής επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά πως ανήκει στην απόλυτη ελίτ του παγκόσμιου επί κοντώ. Στον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ο «Μανόλο» κοίταξε στα μάτια τον ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις, ξεπέρασε τα 6,00 μέτρα και φόρεσε στο στήθος του το ασημένιο μετάλλιο, προσθέτοντας ένα ακόμα σπουδαίο παράσημο στη συλλογή του.

Ωστόσο, το πραγματικό μεγαλείο του Έλληνα πρωταθλητή φάνηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειάς του. Αντί να σταθεί αποκλειστικά στον δικό του θρίαμβο, επέλεξε να στρέψει τους προβολείς στους συναθλητές του, ζητώντας έμπρακτη στήριξη και αναγνώριση για όλη την ελληνική αποστολή.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στον ΣΕΓΑΣ, ο Καραλής στάθηκε στους 60 αθλητές που εκπροσώπησαν τη χώρα, εκφράζοντας παράλληλα ένα ειλικρινές παράπονο για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται από τα μέσα οι προσπάθειές τους:

«Για εμένα τουλάχιστον είχαμε μία πετυχημένη διοργάνωση. Είχαμε πάρα πολλούς Έλληνες αθλητές κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Εξήντα Έλληνες αθλητές που είναι σε μεγάλες διοργανώσεις», σημείωσε αρχικά και πρόσθεσε με νόημα:

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε γιατί εγώ αρκετές φορές στεναχωριέμαι που γράφουν μόνο για εμένα και για τον Μίλτο. Υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές που είναι σημαντικό να αναδεικνύονται, γιατί το να έρθεις σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι τεράστια υπόθεση. Πρέπει να ξεπεράσεις πανελλήνια πρωταθλήματα, πρέπει να είσαι από τους καλύτερους στην Ευρώπη».