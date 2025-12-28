Καρδίτσα - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η αυλαία της Κυριακής (28/12) στη 12η αγωνιστική της Stoximan GBL ανοίγει στη Θεσσαλία και στην Καρδίτσα. Στις 13:00 κάνει τζάμπολ η αναμέτρηση Καρδίτσα - ΠΑΟΚ που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 Σπορ.

Η Καρδίτσα έδωσε τέλος στο σερί των τριών ηττών της με την εντός έδρας επικράτηση επί του Αμαρουσίου. Ήταν μία νίκη που ήρθε με «100άρα» στην επίθεση που ήταν η δεύτερη της στη σεζόν μετά από εκείνη απέναντι στον Πανιώνιο. Η θεσσαλική ομάδα μάλιστα είχε μόνο μία τέτοια επίδοση συνολικά στην προηγούμενη τριετία της στη Stoiximan GBL.

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από τη νίκη επί του Πανιωνίου που ήταν η τρίτη συνεχόμενη και τον ανέβασε στο 8-2. Πρόκειται για έναν απολογισμό που είχε τελευταία φορά που τον παρουσίασε ήταν στην περίοδο 2014-15. Στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου μάλιστα, ο Δικέφαλος 106 πόντους και 28 ασίστ φτάνοντας μόλις για 5η φορά στην ιστορία του στη Stoiximan GBL σε αυτές τις επιδόσεις. Σε αυτό μάλιστα είχε 44 προσπάθειες για τρίποντο (15/44) τις περισσότερες που έκανε στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος.

12η αγωνιστική: Πρόγραμμα και αποτελέσματα

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Κολοσσός - Μύκονος 83-97

ΑΕΚ - Άρης 82-76

Παναθηναϊκός - Ηρακλής 80-66

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 13:00

Περιστέρι - Προμηθέας 16:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

Μαρούσι - Παναθηναϊκός 18:30

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 11-0

2. Παναθηναϊκός 9-1

3. ΠΑΟΚ 8-2

4. ΑΕΚ 7-4

5. Άρης 5-6

6. Μύκονος 5-6

7. Ηρακλής 5-6

8. Προμηθέας 5-5

-----------------------

9. Περιστέρι 5-5

10. Καρδίτσα 4-6

11. Μαρούσι 2-8

12. Κολοσσός 2-9

-----------------------

13. Πανιώνιος 1-11