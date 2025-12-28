Περιστέρι - Προμηθέας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο Περιστέρι συνεχίζεται την Κυριακή η 12η αγωνιστική της Stoximan GBL που θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη (30/12). Στις 16:00 κάνει τζάμπολ η αναμέτρηση Περιστέρι - Προμηθέας που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 Σπορ και θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την είσοδο στην τελική φάση του κυπέλλου.

Το Περιστέρι ακολουθεί ένα άτυπο μοτίβο με δύο διαδοχικές νίκες ή ήττες μετά την 5η αγωνιστική. Άρχισε με δύο ήττες (6η, 7η), συνέχισε με δύο νίκες (8η, 9η) και πάει στο παιχνίδι της Κυριακής μετά από δύο διαδοχικές ήττες από τον Ολυμπιακό εντός και τον Άρη εκτός έδρας.

Ένα μοτίβο «δύο νίκες – δύο ήττες» ακολουθεί και ο Προμηθέας Πάτρας. Μετά το αρχικό 1-1 μέτρησε δύο σερί ήττες (3η, 4η), δύο σερί νίκες (5η, 6η), δύο ακόμη διαδοχικές ήττες (7η, 8η) και πάει σε αυτό το παιχνίδι μετά τις νίκες που σημείωσε επί της Μυκόνου εντός και του Πανιωνίου εκτός έδρας, που ήρθαν με «100άρες».

12η αγωνιστική: Πρόγραμμα και αποτελέσματα

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Κολοσσός - Μύκονος 83-97

ΑΕΚ - Άρης 82-76

Παναθηναϊκός - Ηρακλής 80-66

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 13:00

Περιστέρι - Προμηθέας 16:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

Μαρούσι - Παναθηναϊκός 18:30

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 11-0

2. Παναθηναϊκός 9-1

3. ΠΑΟΚ 8-2

4. ΑΕΚ 7-4

5. Άρης 5-6

6. Μύκονος 5-6

7. Ηρακλής 5-6

8. Προμηθέας 5-5

-----------------------

9. Περιστέρι 5-5

10. Καρδίτσα 4-6

11. Μαρούσι 2-8

12. Κολοσσός 2-9

-----------------------

13. Πανιώνιος 1-11