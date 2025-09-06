Λιθουανία - Λετονία LIVE: Το 3ο παιχνίδι στα νοκ άουτ του Ευρωμπάσκετ

Το ντέρμπι της βαλτικής, στη φάση των «16» στο EuroBasket και μάλιστα με ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς με το ζευγάρι Λιθουανία - Λετονία διασταυρώνεται η Εθνική μας ομάδα, αν περάσει το Ισραήλ. Το παιχνίδι στη Ρίγα αρχίζει στις 18:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start και την ΕΡΤ1. Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα.

Στα προημιτελικά έχουν ήδη προκριθεί η Τουρκία που νίκησε δύσκολα τη Σουηδία και η Γερμανία που επιβλήθηκε της Πορτογαλίας.

​

Λιθουανία - Λετονία LIVE

Η Λιθουανία τερμάτισε 2η στον Β' όμιλο, με ρεκόρ 4-1, καθώς ηττήθηκε μόνο από τη Γερμανία. Αντίθετα, οι οικοδεσπότες Λετονοί κατάφεραν να βρουν τα πατήματά τους, να νικήσουν Πορτογαλία, Εσθονία και Τσεχία και εν τέλει να προκριθούν ως τρίτοι από τον Α' Όμιλο με ρεκόρ 3-2.

Eurobasket: Το πρόγραμμα της φάσης των «16»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Τουρκία - Σουηδία 85-79

Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

Λιθουανία - Λετονία 18:30

Σερβία - Φινλανδία 21:45

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πολωνία - Βοσνία 12:00

Γαλλία - Γεωργία 15:15

Ιταλία - Σλοβενία 18:30

Ελλάδα - Ισραήλ 21:45