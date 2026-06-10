Μουντιάλ 2026: Το αστρονομικό ποσό που θα λάβει ο νικητής - Γιατί αυξήθηκε σε σχέση με το 2022

Το Μουντιάλ του 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, όχι μόνο λόγω της συμμετοχής 48 εθνικών ομάδων, αλλά και εξαιτίας των πρωτοφανών χρηματικών επάθλων που θα μοιράσει η FIFA.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία θα διαθέσει συνολικά 655 εκατομμύρια δολάρια στις συμμετέχουσες ομάδες, ενώ κάθε μία από τις 48 φιναλίστ θα λάβει επιπλέον 1,5 εκατ. δολάρια για την προετοιμασία της πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Ακόμη και οι ομάδες που θα αποκλειστούν στη φάση των ομίλων θα εξασφαλίσουν σημαντικά έσοδα, καθώς η συμμετοχή τους στο τουρνουά θα τους αποφέρει τουλάχιστον 9 εκατ. δολάρια, ποσό που μαζί με το επίδομα προετοιμασίας ξεπερνά τα 10 εκατ. δολάρια.

Τα έπαθλα αυξάνονται σημαντικά όσο οι ομάδες προχωρούν στη διοργάνωση. Οι εθνικές που θα φτάσουν στη φάση των «32» θα λάβουν περίπου 11 εκατ. δολάρια, ενώ η πρόκριση στους «16» θα αποφέρει περίπου 15 εκατ. δολάρια.

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Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο παγκόσμιος πρωταθλητής θα εισπράξει 50 εκατ. δολάρια, ποσό αυξημένο σε σχέση με τα 42 εκατ. δολάρια που είχε λάβει η Αργεντινή μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ. Μαζί με το επίδομα προετοιμασίας, ο νικητής της διοργάνωσης θα βάλει στα ταμεία του συνολικά 51,5 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σε ευρώ, τα προβλεπόμενα έπαθλα διαμορφώνονται ως εξής:

Νικητής: 43,3 εκατ. ευρώ

Φιναλίστ: 28,6 εκατ. ευρώ

3η θέση: 25,1 εκατ. ευρώ

4η θέση: 23,4 εκατ. ευρώ

Προημιτελικά: 15,5 έως 17,5 εκατ. ευρώ

Φάση των «16»: 10,5 έως 13 εκατ. ευρώ

Φάση των «32»: 9,5 έως 10,5 εκατ. ευρώ

Όμιλοι: 8 έως 9 εκατ. ευρώ

Η αύξηση των επάθλων αποτυπώνει τη διαρκή οικονομική ανάπτυξη του θεσμού, καθώς το ποσό που λαμβάνει ο εκάστοτε πρωταθλητής έχει πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες δεκαετίες, από περίπου 2 εκατ. ευρώ που εισέπραξε η Ιταλία το 1982, στα περισσότερα από 43 εκατ. ευρώ που θα λάβει ο νικητής του Μουντιάλ 2026.