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Μουντιάλ 2026: Διέρρευσαν τα διαβατήρια του Μέσι και όλης της Εθνικής Αργεντινής

Σκάνδαλο με διαρροή διαβατηρίων του Μέσι και της Εθνικής Αργεντινής! Δείτε πώς ο Λιονέλ έσπασε ιστορικό ρεκόρ μετά το μεγάλο σοκ.

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Ο Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής | AP
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Απίστευτο φιάσκο λίγο πριν τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.Τα προσωπικά στοιχεία των παικτών της Αργεντινής, με πρώτο και καλύτερο τον Λιονέλ Μέσι, διέρρευσαν εξαιτίας ενός τραγικού σφάλματος ασφαλείας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Jordan-Hare Stadium της Αλαμπάμα, στο φιλικό προετοιμασίας με την Ισλανδία. Οι αριθμοί των διαβατηρίων των παικτών τυπώθηκαν κανονικά στο επίσημο φύλλο αγώνα και δόθηκαν στα media και το κοινό, χωρίς κανείς να σκεφτεί να τα καλύψει.

Παρά τον σάλο που προκλήθηκε, η «αλμπισελέστε» έκανε πάρτι στο γήπεδο, διαλύοντας την Ισλανδία με 3-0 μπροστά σε 88.000 θεατές.

Ο Λιονέλ Μέσι, επιστρέφοντας από τραυματισμό, χρειάστηκε μόλις δύο λεπτά συμμετοχής στο δεύτερο ημίχρονο για να βρει δίχτυα. Αφού έβγαλε μαγική κάθετη στον Λαουτάρο Μαρτίνες (ο οποίος κέρδισε πέναλτι), ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση γράφοντας το 2-0.

Με αυτό το γκολ ο «Pulga» έγραψε (ξανά) ιστορία: Σε ηλικία 38 ετών και 11 μηνών, έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Αργεντινής, σπάζοντας το ιστορικό ρεκόρ του Άνχελ Λαμπρούνα που κρατούσε από το 1957!

«Είμαι χαρούμενος, απολαμβάνω κάθε στιγμή και παραμένω το ίδιο ενθουσιασμένος», δήλωσε ο ίδιος, ετοιμάζοντας βαλίτσες για το έκτο του Μουντιάλ (απόλυτο ρεκόρ).

Πλέον, η παγκόσμια πρωταθλήτρια αφήνει πίσω τη γκάφα με τα διαβατήρια και φορτσάρει για την πρεμιέρα του 10ου ομίλου, όπου θα ξεκινήσει την υπεράσπιση του στέμματος απέναντι στην Αλγερία.

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