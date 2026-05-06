Μουντιάλ 2026: «Εμφύλιος» στο Μεξικό για τους διεθνείς

Η Μεξικανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FMF) προειδοποίησε πως οι παίκτες της Liga MX που δεν παρουσιαστούν στο προπονητικό καμπ της εθνικής ομάδας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο ξεκινά την Τετάρτη (6/5), θα αποκλειστούν από την τελική αποστολή της διοργάνωσης.

Η προειδοποίηση ήρθε μετά την αρχική απόφαση της FMF να δώσει ειδική άδεια στους παίκτες της Τολούκα να παραμείνουν στην ομάδα τους για τον δεύτερο ημιτελικό του CONCACAF Champions Cup απέναντι στο Λος Άντζελες FC την Τετάρτη, όπου η μεξικανική ομάδα βρίσκεται πίσω με 2-1 στο συνολικό σκορ, παρά την προηγούμενη συμφωνία ότι όλες οι ομάδες θα αποδέσμευαν τους διεθνείς τους από τις 6 Μαΐου.

«Όλοι οι παίκτες πρέπει να παρουσιαστούν στο Κέντρο Υψηλής Απόδοσης στην Πόλη του Μεξικού», ανέφερε η FMF σε ανακοίνωσή της.

«Κατόπιν εντολής του τεχνικού επιτελείου, οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής δεν παρουσιαστεί σήμερα στο προπονητικό καμπ θα αποκλειστεί από το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από τον Αμαουρί Βεργκάρα, ιδιοκτήτη της Γουαδαλαχάρα -ομάδας που χρησιμοποιεί αποκλειστικά Μεξικανούς ποδοσφαιριστές- η οποία έχει πέντε διεθνείς στην αποστολή.

Ο Βεργκάρα κάλεσε τους παίκτες που επέλεξε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χαβιέρ Αγκίρε να επιστρέψουν στην ομάδα τους για τα προημιτελικά του Clausura στη Liga MX, όπου η Γουαδαλαχάρα καλείται να ανατρέψει την ήττα με 3-1 από την Τίγκρες UANL στη ρεβάνς.

Η διαμάχη ανέδειξε την αυξανόμενη ένταση ανάμεσα στους συλλόγους και την εθνική ομάδα σχετικά με τη διαθεσιμότητα των παικτών, καθώς οι εγχώριες και διεθνείς υποχρεώσεις συγκρούονται με την προετοιμασία για το Μουντιάλ.

Το ESPN Mexico ανέφερε πως οι Αλέξις Βέγα και Χεσούς Γκαγιάρδο θα αποδεσμευτούν τελικά από την Τολούκα για να ενσωματωθούν στην εθνική ομάδα.

Το Μεξικό, που θα συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά, θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του με φιλικά απέναντι στην Γκάνα στις 22 Μαΐου, την Αυστραλία στις 30 Μαΐου και τη Σερβία στις 4 Ιουνίου, πριν κάνει πρεμιέρα στη διοργάνωση απέναντι στη Νότια Αφρική για τον 1ο όμιλο στις 11 Ιουνίου.