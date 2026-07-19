Μουντιάλ 2026: «Χρυσά» τα εισιτήρια του τελικού Ισπανίας - Αργεντινής - Οι τιμές ρεκόρ

Οι φίλαθλοι έχουν ήδη αρχίσει να προσέρχονται στο στάδιο για τον τελικό του Μουντιάλ που εκτός από πολύτιμο τρόπαιο είχε και πολύτιμα εισιτήρια.

Η Αργεντική διασταυρώνει τα ξίφη της με την Ισπανία απόψε (19/7) στις 22:00 στη Νέα Υόρκη και τα «μαγικά χαρτάκια» του τελικού κάνουν φτερά. «Χρυσά» φτερά, αφού οι τιμές των εισιτηρίων για τον σημαντικότερο αγώνα της διοργάνωσης ξεπέρασαν αυξήσεις της τάξης του 46%

Σύμφωνα με πληροφορίες του Forbes αναμένεται να είναι το πιο ακριβό αθλητικό γεγονός, που έχει λάβει ποτέ μέρος στις ΗΠΑ. Ο μέσος όρος της τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται στα 11.327 δολάρια. Στον αντίποδα, το πιο φθηνό εισιτήριο κοστίζει 7.451 δολάρια.

Η σειρά 21 (τομέας 115Α) είναι για πολύ ακριβά... γούστα. Το κάθε εισιτήριο ανέρχεται στα 28.479 δολάρια, που αποτελεί ρεκόρ. Για να καταλάβει κανείς το εύρος των τιμών, ο «latin» τελικός της φετινής διοργάνωσης θα υπερκεράσει σε ακρίβεια το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της επικράτειας των ΗΠΑ, τους τελικούς του Super Bowl.

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Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα εισιτήρια που έχουν απομείνει είναι 700 με το αντιπροσωπευτικό γράφημα να υποδεικνύει τις τιμές ανά διάζωμα του επιβλητικού σταδίου.

LAST MINUTE TICKET TO WORLD CUP FINAL



Current get-in: $7,150



Tickets Remaining: ~700 pic.twitter.com/bS8NqPxg8h — TickPick (@TickPick) July 19, 2026