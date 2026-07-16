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Μουντιάλ 2026: Η λέξη που μονοπωλεί τον βρετανικό Τύπο μετά από (άλλη μία) αποτυχία της Αγγλίας

Ενδεικτικό είναι το πρωτοσέλιδο του Guardian για την ήττα στο Μουντιάλ 2026 από την Αργεντινή, που αναφέρει πως η μοίρα των Άγγλων είναι η απογοήτευση.

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Newsroom
Οι παίκτες της Αγγλίας μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026
Οι παίκτες της Αγγλίας μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026 | EPA/RONALD WITTEK/ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η Αγγλία είπε αντίο στο όνειρο του Μουντιάλ, μετά την ήττα της από την Αργεντινή σε ένα δραματικό ματς που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Ο βρετανικός Τύπος είχε μία λέξη να πει για τον αποκλεισμό, «heartbreak».

Το όνειρο του "It's coming home" θα πρέπει να μπει στο συρτάρι, μετά από άλλη μία διοργάνωση, που βλέπει τους Άγγλους να φεύγουν με το κεφάλι χαμηλά.

Γιατί, παρά το 1-0 μέχρι τα τελευταία λεπτά, η Αργεντινή έκανε την πλήρη ανατροπή και με δύο γκολ στο 85 και το 92, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης. 

«Το διπλό της Αργεντινής στο τέλος ράγισε τις καρδιές της Αγγλίας στον δραματικό ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου» έγραψε ο Guardian στο πρωτοσέλιδό του, για την ήττα.

«Το πεπρωμένο της Αγγλίας είναι η απογοήτευση στις διοργανώσεις. Το μόνο ερώτημα αφορά το πότε θα έρθει και πώς η μοίρα θα καταφέρει να την κάνει όσο το δυνατόν πιο επώδυνη. Αυτό ήταν ένα απίστευτα βάναυσο νέο χαμηλό» σχολίασε ο δημοσιογράφος. 

Τα πρωτοσέλιδα των βρετανικών ΜΜΕ για την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή
Τα πρωτοσέλιδα των βρετανικών ΜΜΕ για την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή

«Γιατί η ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή φάνηκε ως πιο επίπονη στιγμή στα 60 χρόνια πόνου;» διερωτάται το BBC, στο δικό του πρωτοσέλιδο. 

Τα πρωτοσέλιδα των βρετανικών ΜΜΕ για την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή
Τα πρωτοσέλιδα των βρετανικών ΜΜΕ για την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή

 «Ο πόνος συνεχίζεται για την Αγγλία» σχολιάσει το Telegraph, στην δική του κάλυψη του αγώνα. 

Τα πρωτοσέλιδα των βρετανικών ΜΜΕ για την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή
Τα πρωτοσέλιδα των βρετανικών ΜΜΕ για την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή

 O Independent, πάλι, γράφει: «Η Αγγλία υπέστη απογοήτευση στον ημιτελικό εναντίον της Αργεντινής, καθώς αμφισβητείται η τακτική του Τούχελ». 

Τα πρωτοσέλιδα των βρετανικών ΜΜΕ για την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή
Τα πρωτοσέλιδα των βρετανικών ΜΜΕ για την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή

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