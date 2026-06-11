Μουντιάλ 2026: Ο καιρός το μεγαλύτερο εμπόδιο - Το «τοξικό κοκτέιλ» που απειλεί τους παίκτες

Το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 (Μουντιάλ) που ξεκινά σήμερα Πέμπτη (11/6) σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό αναμένεται να διεξαχθεί υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν κα την εξαντλητική ζέστη, την υψηλή υγρασία και τις ισχυρές καταιγίδες.

Οι εποχικές προβλέψεις δείχνουν θερμοκρασίες υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα σε μεγάλες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η υγρασία που μεταφέρεται από τον Κόλπο του Μεξικό μπορεί να προκαλέσει έντονα καιρικά φαινόμενα και καταιγίδες κατά τις πρώτες εβδομάδες του τουρνουά.

Μουντιάλ 2026: «Τοξικό» κοκτέιλ για τους παίκτες

Τα χαμηλότερα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα, η μεγαλύτερη σωματική καταπόνηση και η μεγαλύτερη ταχύτητα της μπάλας που οφείλονται στο υψόμετρο της Πόλης του Μεξικού (2.240 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας), σε συνδυασμό με την ατμοσφαιρική ρύπανση τόσο σε αυτή όσο και στη Γκουανταλαχάρα, συγκαταλέγονται στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι παίκτες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πραγματική απειλή δεν μετριέται μόνο με τους βαθμούς Κελσίου. Σημαντικό ρόλο παίζει ο δείκτης «wet-bulb globe temperature», ο οποίος συνυπολογίζει τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ηλιακή ακτινοβολία και τον άνεμο για να εκτιμήσει το θερμικό στρες που δέχεται το ανθρώπινο σώμα.

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Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα World Weather Attribution, περίπου το ένα τέταρτο των αγώνων ενδέχεται να διεξαχθεί σε συνθήκες που υπερβαίνουν τα συνιστώμενα όρια ασφαλείας.

Ο καθηγητής Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, Κρις Μίνσον, εξηγεί ότι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές παράγουν ήδη τεράστια ποσότητα εσωτερικής θερμότητας κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Όπως αναφέρει, περίπου το 75% της ενέργειας που καταναλώνεται κατά τη σωματική άσκηση μετατρέπεται σε θερμότητα, ενώ μόλις το 25% αξιοποιείται για την ίδια τη φυσική δραστηριότητα.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, καθώς ο ιδρώτας δεν εξατμίζεται εύκολα και το σώμα δυσκολεύεται να ψυχθεί αποτελεσματικά.

Πόλεις όπως το Χιούστον, το Μαϊάμι, το Ντάλας και το Μοντερέι συγκαταλέγονται στις περιοχές με τα υψηλότερα επίπεδα υγρασίας μεταξύ των διοργανωτριών πόλεων.

Μουντιάλ 2026: Τα πιο επίφοβα ματς

Νέα έρευνα του οργανισμού Climate Central καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης θερμοκρασιών που επηρεάζουν την απόδοση των ποδοσφαιριστών στα 97 από τα 104 παιχνίδια του τουρνουά.

Η μεγαλύτερη επίδραση καταγράφεται στον αγώνα Ουρουγουάη – Ισπανία στις 26 Ιουνίου στη Γουαδαλαχάρα, όπου οι επιστήμονες υπολογίζουν πιθανότητα 70% για συνθήκες που επηρεάζουν αρνητικά την αγωνιστική απόδοση.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι σχεδόν οι μισοί αγώνες του Μουντιάλ έχουν πιθανότητα άνω του 50% να διεξαχθούν με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 28 βαθμούς Κελσίου, όριο που συνδέεται με μείωση της ταχύτητας, των σπριντ, της συνολικής απόστασης που καλύπτουν οι παίκτες και της ικανότητας αποκατάστασης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το υψόμετρο της Πόλης του Μεξικού, η οποία βρίσκεται περίπου 2.240 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και θα φιλοξενήσει πέντε αγώνες.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι οι ομάδες από περιοχές χαμηλού υψομέτρου χωρίς επαρκή χρόνο προσαρμογής ενδέχεται να αντιμετωπίσουν επιπλέον δυσκολίες.

Ο Ουρουγουανός γυμναστής Ντανιέλ Ιπάτα, ο οποίος είχε συνεργαστεί με την εθνική Μεξικού ενόψει του Μουντιάλ 2002, εξηγεί ότι το υψόμετρο της πόλης δεν είναι ακραίο, αλλά έχει πραγματικές επιπτώσεις στην απόδοση των αθλητών.

Όπως επισημαίνει, η μερική πίεση του οξυγόνου μειώνεται κατά 20% έως 25%, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερη οξυγόνωση του αίματος και μικρότερη αερόβια απόδοση.

Η αυξημένη κόπωση επηρεάζει όχι μόνο τη φυσική κατάσταση των παικτών αλλά και την ικανότητά τους να λαμβάνουν γρήγορες και σωστές αποφάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα.