Μουντιάλ 2026: Απών ο Τραμπ από την πρεμιέρα των ΗΠΑ κόντρα στην Παραγουάη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παρευρεθεί στον εναρκτήριο αγώνα των ΗΠΑ για το Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Παραγουάη, τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/06, 04:00)στην Καλιφόρνια.

Όπως αναφέρει το Politico, της επίσημης αντιπροσωπείας των ΗΠΑ θα ηγηθεί ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και επισημαίνει ότι πρόκειται για μία αξιοσημείωτη απουσία, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι συνδιοργανωτές του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος στον κόσμο.

Αντίθετα, ο πρόεδρος της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα ταξιδέψει στην Καλιφόρνια για τον αγώνα.

Διαβάστε επίσης: Μουντιάλ 2026: Το αστρονομικό ποσό που θα λάβει ο νικητής - Γιατί αυξήθηκε σε σχέση με το 2022

Η απόφαση λαμβάνεται καθώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μια σειρά από διπλωματικές και υλικοτεχνικές προκλήσεις που σχετίζονται με την διοργάνωση, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων βίζας που επηρεάζουν ορισμένες συμμετέχουσες χώρες και αντιπροσωπείες.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα διαφημίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, επίσης στο Λος Άντζελες, ως σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, παρουσιάζοντάς τες ως ευκαιρίες για να επιδείξει την αμερικανική δύναμη.

Το γραφείο του Πένια ανακοίνωσε ότι θα φτάσει στο Λος Άντζελες την Πέμπτη (11/06) για μια τετραήμερη επίσκεψη που θα περιλαμβάνει τον αγώνα της Παρασκευής (σ.σ. Σαββάτου ώρα Ελλάδος).