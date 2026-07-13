Μουντιάλ: Η FIFA «πλούτισε» από τις πολλές κάρτες - 157.000 δολάρια τα έσοδα από τις ποινές

Έσοδα 157.000 δολαρίων από πειθαρχικές κυρώσεις κατέγραψε η FIFA. Πρόκειται για πρόστιμα για κάρτες -κίτρινες και κόκκινες- που δόθηκαν από του διαιτητές κατά τη διάρκεια των τεσσάρων προημιτελικών του Μουντιάλ, με την Ελβετία να λαμβάνει τις περισσότερες.

Οι διαιτητές έδειξαν συνολικά 11 κίτρινες κάρτες και μία κόκκινη κάρτα -δεύτερη κίτρινη- στους τέσσερις αγώνες, όπως αναφέρει εξειδικευμένη ιστοσελίδα της Αργεντινής, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

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Η Ελβετία έλαβε τις περισσότερες στην ήττα της με 3-1 από την Αργεντινή: δύο κίτρινες κάρτες και μία έμμεση κόκκινη κάρτα για τον Μπριλ Έμπολο. Έτσι η ελβετική ομάδα θα πρέπει να πληρώσει περίπου 44.000 δολάρια σε πρόστιμα για αυτόν τον αγώνα.

Η Αργεντινή ακολουθεί, λαμβάνοντας πρόστιμο 38.000 δολαρίων για τρεις κίτρινες κάρτες. Η Γαλλία και η Αγγλία ήταν οι μόνες ομάδες που, μη λαμβάνοντας κάρτες στα προημιτελικά, απέφυγαν τα πρόστιμα για πειθαρχικές παραβάσεις.