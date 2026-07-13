Μουντιάλ 2026: Η κόκκινη κάρτα, ο Τραμπ, ο Μπαλογκάν και όσα μάθαμε για τη Fifa

Στον αγώνα ΗΠΑ–Βοσνία (φάση των 32) ο επιθετικός Φολαρίν Μπαλογκάν δέχθηκε κόκκινη κάρτα για σοβαρό φάουλ, που συνοδεύεται κανονικά από αυτόματη απαγόρευση συμμετοχής στον επόμενο αγώνα. Η FIFA άνοιξε πειθαρχική διαδικασία και αρχικά επέβαλε πρόστιμο και αναστολή της ποινής.

Την ημέρα πριν τον αγώνα ΗΠΑ–Βέλγιο, η FIFA ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή της μιας αγωνιστικής ποινής αναστέλλεται για ένα έτος, επιτρέποντας στον Μπαλογκάν να αγωνιστεί. Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την ποδοσφαιρική κοινότητα και έντονο δημόσιο διάλογο, εν μέρει επειδή ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA ζητώντας επανεξέταση.

There are 18 members of FIFA's disciplinary committee but the unprecedented decision to lift Balogun's automatic ban was taken by just one person - the chairman Mohammad Al Kamali of UAE. No one else was consulted.

Full story: https://t.co/DbqEmcPlOT — Martyn Ziegler (@martynziegler) July 12, 2026

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Times που αναπαράγεται από διεθνή μέσα, η Πειθαρχική Επιτροπή συνεδρίασε αλλά η τελική απόφαση δεν τέθηκε σε ψηφοφορία από τα 18 μέλη, αντίθετα, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Μοχάμεντ Αλ Καμάλι, φέρεται να έλαβε μόνος του την απόφαση να δώσει το «πράσινο φως». Αυτό εγείρει ερωτήματα για τη νομιμότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας.

There are 18 members of FIFA's disciplinary committee but the unprecedented decision to lift Balogun's automatic ban was taken by just one person - the chairman Mohammad Al Kamali of UAE. No one else was consulted.

Full story: https://t.co/DbqEmcPlOT — Martyn Ziegler (@martynziegler) July 12, 2026

Η FIFA επικαλέστηκε το Άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα για να αιτιολογήσει την αναστολή της ποινής, δηλώνοντας ότι είχε τη διακριτική ευχέρεια να αναστείλει την εφαρμογή της ποινής υπό όρους. Παρ’ όλα αυτά, η έλλειψη συλλογικής ψηφοφορίας έχει οδηγήσει σε αμφισβητήσεις για το αν τηρήθηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες.

There are 18 members of FIFA's disciplinary committee but the unprecedented decision to lift Balogun's automatic ban was taken by just one person - the chairman Mohammad Al Kamali of UAE. No one else was consulted.

Full story: https://t.co/DbqEmcPlOT — Martyn Ziegler (@martynziegler) July 12, 2026

Η υπόθεση παραμένει αμφιλεγόμενη επειδή η διαδικασία λήψης της απόφασης φαίνεται να μην ακολούθησε την προβλεπόμενη συλλογική ψηφοφορία, κάτι που εγείρει ερωτήματα διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης.