Το φετινό Μουντιάλ συγκεντρώνει, όπως πάντα, μερικούς από τους πιο «δυνατούς» ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Πρόκειται για παίκτες- σύμβολα του σύγχρονου ποδοσφαίρου, οι οποίοι ενδέχεται να βρίσκονται στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας τους.

Από τον Λιονέλ Μέσι μέχρι τον Νεϊμάρ, το BBC κατέταξε τους συγκεκριμένους αστέρες, και εμείς απλώς ευχόμαστε αυτό να μην ισχύσει τόσο σύντομα.

Λιονέλ Μέσι (Lionel Messi)

Ο Μέσι θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών και έχει γράψει ιστορία με την Αργεντινή. Με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Μουντιάλ το 2022, έχει καταρρίψει ρεκόρ και συνεχίζει να επηρεάζει το παιχνίδι, ακόμη και σε αυτή την προχωρημένη φάση της καριέρας του.

Ο Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ 2026 | ΑΠΕ-ΜΠΕ/JEFFREY MCWHORTER

Λούκα Μόντριτς (Luka Modrić)

Ο Μόντριτς είναι ο εγκέφαλος της Κροατίας στο κέντρο του γηπέδου. Έχει οδηγήσει τη χώρα του σε ιστορικές πορείες, όπως τον τελικό του 2018, και ακόμα και στα 40 του συνεχίζει να δείχνει ποιότητα και ηγετική παρουσία.

Ο μέσος της Κροατίας Λούκα Μόντριτς | Glomex/ΕΡΤ

Κριστιάνο Ρονάλντο (Cristiano Ronaldo)

Ο Ρονάλντο είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς σκόρερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου και έχει σπάσει αμέτρητα ρεκόρ με την Πορτογαλία. Παρότι δεν έχει κατακτήσει Μουντιάλ, η επιρροή του στη διοργάνωση παραμένει τεράστια.

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Κριστιάνο Ρονάλντο | Getty

Μανουέλ Νόιερ (Manuel Neuer )

Ο Νόιερ έχει επαναπροσδιορίσει τη θέση του τερματοφύλακα με το επιθετικό του στυλ παιχνιδιού. Ήταν βασικός στην κατάκτηση του Μουντιάλ 2014 από τη Γερμανία και θεωρείται από τους κορυφαίους όλων των εποχών στη θέση του.

Après l'élimination en Coupe du monde contre le Paraguay, le gardien Allemand Manuel Neuer prend de nouveau sa retraite internationale



➡️ https://t.co/QERO9YHt6q pic.twitter.com/yFLFjjR5fC — L'Équipe (@lequipe) June 30, 2026

Νεϊμάρ (Neymar)

Ο Νεϊμάρ είναι από τους πιο τεχνικά χαρισματικούς παίκτες της γενιάς του και έχει αποτελέσει το βασικό επιθετικό όπλο της Βραζιλίας σε πολλά Μουντιάλ. Παρά τους τραυματισμούς, παραμένει ικανός να κάνει τη διαφορά σε μεγάλες στιγμές.

Νεϊμάρ | Associated Press

Κέβιν Ντε Μπρόινε (Kevin De Bruyne)

Ο Ντε Μπρόινε ξεχωρίζει για την εξαιρετική του πάσα και την ικανότητα να δημιουργεί ευκαιρίες από το πουθενά. Ήταν ηγέτης της “χρυσής γενιάς” του Βελγίου και ένας από τους πιο ολοκληρωμένους μέσους στον κόσμο.

Βίρτζιλ φαν Ντάικ (Virgil van Dijk)

Ο φαν Ντάικ θεωρείται ένας από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς της εποχής του. Με δύναμη, ηρεμία και ηγετική παρουσία, έχει σταθεροποιήσει την άμυνα της Ολλανδίας σε μεγάλες διοργανώσεις.

🇳🇱 Virgil van Dijk estava escalado para bater um dos pênaltis da Holanda, mas avisou a comissão técnica que sentiu um desconforto repentino.



A informação foi confirmada por Ronald Koeman.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



📸 Reprodução pic.twitter.com/A8ogsAsWLV — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) June 30, 2026

Μοχάμεντ Σαλάχ (Mohamed Salah)

Ο Σαλάχ είναι το μεγάλο αστέρι της Αιγύπτου και ένας από τους πιο αποτελεσματικούς επιθετικούς στον κόσμο. Με ταχύτητα και εκτελεστική ικανότητα, έχει οδηγήσει την εθνική του σε ιστορικές στιγμές.

Μοχάμεντ Σαλάχ | AP

Σον Χέουνγκ-μιν (Son Heung-min)

Ο Σον είναι ο πιο σημαντικός ποδοσφαιριστής της Νότιας Κορέας των τελευταίων χρόνων. Με συνέπεια και ποιότητα στο επιθετικό παιχνίδι, έχει δώσει μεγάλες στιγμές σε Μουντιάλ και διεθνείς διοργανώσεις.

Son Heung-min | AP

Σαντιό Μανέ (Sadio Mané)

Ο Μανέ είναι ο ηγέτης της Σενεγάλης και ένας από τους πιο δυναμικούς επιθετικούς της Αφρικής. Έχει συμβάλει καθοριστικά στις επιτυχίες της εθνικής του και ξεχωρίζει για την ένταση και την αποφασιστικότητά του στο παιχνίδι.