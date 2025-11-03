Νίκος Παπαδόπουλος: Το θαύμα της Λεβαδειακού, η μπουνιά στο Γεντί Κουλέ και η αποβολή μαμούθ κόντρα στον Ολυμπιακό

Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν τρόπαια και τίτλους, αλλά «μιλάει» η πορεία τους για το έργο που παράγουν για την αξία τους στο ποδόσφαιρο. Ο Νίκολιτς της ΑΕΚ, για παράδειγμα, θα μπορούσε να τον ευγνωμονεί για το ότι «έψησε» τον Ζίνι και τον «έβγαλε». Ίσως, στο μέλλον, όταν προφέρουμε το όνομα του Μαρσέλ Βένιγκ να μνημονεύουμε και τον Νίκο Παπαδόπουλο, ως τον άνθρωπο που τον ανακάλυψε.

Καλά καταλάβατε, μιλάμε για τον προπονητή του Λεβαδειακού, του 4ου στη βαθμολογία της Super League Λεβαδειακού, με την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα (21 γκολ), την καλύτερη συνάρτηση σε γκολ/ανά τελική και δεύτερο σε ασίστ!

Πολλοί το χαρακτηρίζουν total football. Η ουσία είναι πως ο Νίκος Παπαδόπουλος μετά από διάφορους σκόπελους που πέρασε στην προπονητική του καριέρα, φαίνεται πως βρήκε στα στεγανά και τις βάσεις για να ασχοληθεί μόνο με το ποδοσφαιρικό κομμάτι.

Νίκος Παπαδόπουλος | INTIME

Για παράδειγμα, στον Ηρακλή, όπως ο ίδιος έχει πει, στη δεύτερη χρονιά μου «πήγαν να καταστρέψουν μια ομάδα που χτίστηκε από τη δική μου πλευρά με αίμα. Και με τον Παύλο τον Μυροφορίδη που ήταν τεράστιο στήριγμα. Τότε είχα αποφασίσει να φύγω. Έμεινα γιατί με πήρανε τηλέφωνο οι παίκτες. Έμεινα συναισθηματικά. Ηταν λάθος μου γιατί ήμουν επαγγελματίας και είχα προτάσεις. Έμεινα για την ομάδα και για τους παίκτες που έπαιρναν τηλέφωνο και μου έλεγαν “μη φύγεις coach θα διαλύσουμε”. Και εγώ αναγκάστηκα να μείνω μέχρι που έφυγα την 4η αγωνιστική γιατί έσκασα».

Ο Νίκος Παπαδόπουλος όταν έφυγε από τον Ηρακλή | ΙΝΤΙΜΕ

Το επεισόδιο και η «αποβολή» από τον ΟΦΗ

Και στον ΟΦΗ, παρά το γεγονός ότι πέρασε σχεδόν μία ολόκληρη ποδοσφαιρική ζωή στο «Γεντί Κουλέ», τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε. Αν έβαζε έναν τίτλο ο ίδιος, θα έλεγε: «Πλήρωσα ακριβά το τίμημα».

Μια άτυχη στιγμή, για την οποία ζήτησε αμέσως δημόσια συγγνώμη, αλλά αρκούσε για να εκδιωχθεί από την ομάδα. Στον βωμό της αναζήτησης εξιλαστήριων θυμάτων; Ίσως... Στο ημίχρονο του παιχνιδιού ΟΦΗ-Παναιτωλικού, αντέδρασε άσχημα απέναντι στον τότε υπεύθυνο του ποδοσφαιρικού τμήματος της αγρινιώτικης ομάδας, Χρήστο Κουτσοσπύρο. Δύο ημέρες αργότερα, η κρητική ΠΑΕ ανακοίνωνε το «διαζύγιο» ενώ είδε ξαφνικά τις πόρτες στη μεγάλη κατηγορία να μένουν κλειστές.

Αναγκαστικά και για βιοποριστικούς λόγους, η επιλογή της Super league 2 ήταν μονόδρομος. «Ημουν αναγκασμένος, από κάποιο σημείο και μετά, και για βιοποριστικούς λόγους, να κάνω υποχωρήσεις. Σαφώς η αντίδρασή μου δεν ήταν σωστή. Νιώθω, όμως, πως είμαι από τους ελάχιστους ανθρώπους στο ελληνικό ποδόσφαιρο που πλήρωσε το λάθος του, και μάλιστα με ακριβό τίμημα».

Τι είχε συμβεί; Ο Κουτσοσπύρος του Παναιτωλικού διαμαρτυρόταν στον διαιτητή στα σκαλιά του «Γεντί Κουλέ» στο ημίχρονο για το σκληρό παιχνίδι και όπως έλεγαν από την πλευρά του Αγρινίου, ο Νίκος Παπαδόπουλος, μετά από ανταλλαγή ύβρεων τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Ο Κουτσοσπύρος με αίμα | Youtube

To NeaKriti, επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα είχε γράψει: «Εκείνος που διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για το σκληρό παιγνίδι των αντιπάλων, δεν ήταν ο Κουτσοσπύρος! Ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος, από τον οποίο ο γενικός αρχηγός της ομάδας του Αγρινίου, ζήτησε τον λόγο με τη φράση «τι λες ρε μ...πανο», αρχίζοντας να χειρονομεί και εισπράττοντας παρόμοια από τον Παπαδόπουλο, ενώ μετά ακούστηκε ο Δέλλας να λέει όλους τους μειωτικούς χαρακτηρισμούς προς τον συνάδελφό του, που ήταν και κύριο μενού στις απανωτές δηλώσεις του.

Ο αυτόπτης μάρτυρας μάλιστα βλέποντας τις προθέσεις, φώναζε στον Παπαδόπουλο να μην αντιδράσει, αλλά η ένταση με την παρέμβαση Δέλλα είχε αγριέψει μεταξύ Κουτσοσπύρου και Παπαδόπουλου με ανταλλαγές φράσεων και με επιθετικές χειρονομίες. Σε μια από τις τελευταίες το χέρι του τεχνικού του ΟΦΗ βρήκε ελαφρά τη μύτη του γενικού αρχηγού του Παναιτωλικού». Να σημειωθεί ότι η μύτη του Κουτσοσπύρου είχε ματώσει.

«Ντρέπομαι πραγματικά για τη συμπεριφορά του Νίκου Παπαδόπουλου. Ντρέπομαι που είμαι συνάδελφός του. Έχω να συναντήσω τέτοιο πράγμα πάρα πολλά χρόνια.

Δέλλας και Παπαδόπουλος | INTIME

Είναι ντροπή για τον ίδιο πάνω από όλα που εκπροσωπεί μια τόσο μεγάλη ομάδα. Θα έπρεπε να ντρέπεται» είχε πει ο Τραϊνός Δέλλας, προπονητής του Παναιτωλικού.

«Κατανοώ τον εκνευρισμό του Τραϊανού, θα τον συμβουλεύσω να μην εκφράζεται έτσι, τον σέβομαι. Να κοιτάξει τους συναδέλφους του να μην υβρίζουν μάνες και σπίτια και μετά να μιλήσει για μένα» είχε πει ο Νίκος Παπαδόπουλος ενώ ζήτησε και δημόσια συγγνώμη.

Η τιμωρία μαμούθ με τον Ολυμπιακό όταν ήταν παίκτης

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που στιγματίστηκε η καριέρα του Νίκου Παπαδόπουλου για ένα χτύπημα. Και πάλι με το σήμα του ΟΦΗ στη φανέλα, στον οποίο αγωνίστηκε για 9,5 χρόνια και κατέγραψε 213 συμμετοχές. Έγινε αρχηγός και έφτασε στον τελικό Κυπέλλου (1989-90), τον δεύτερο στην καριέρα του, δίχως να καταφέρει να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου.

Ο νυν προπονητής του Λεβαδειακού είχε τιμωρεί με... 21 αγωνιστικές το 1998, για την αποβολή του σε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Το περιστατικό συνέβη στο Στάδιο Καραϊσκάκη και η αιτία της βαρύτατης ποινής ήταν η χειροδικία προς τον διαιτητή του αγώνα, κ. Βέλιο. Ο Παπαδόπουλος διαμαρτυρήθηκε έντονα για κάποια απόφαση και, εν βρασμώ ψυχής, χτύπησε τον διαιτητή, μια ενέργεια που οδήγησε σε μια από τις μεγαλύτερες ποινές που έχουν επιβληθεί σε Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Η ποινή αυτή, αν και τεράστια, ήταν σύμφωνη με τους τότε κανονισμούς για βίαιες ενέργειες κατά διαιτητών. Ως αποτέλεσμα, έχασε το υπόλοιπο της σεζόν και μεγάλο μέρος της επόμενης.

Παπαδόπουλος και Κετσπάγια από το 1996 | ΙΝΤΙΜΕ

Στον τελικό Κυπέλλου είχε φτάσει και με τον Άρη. Ήταν η φορά εκείνη που «άγγιξε» το τρόπαιο αλλά δεν το κατέκτησε και αυτό του έμεινε μαράζι. «Ήταν μια κομβική χρόνια (η τελευταία του Κοντομηνά στον Άρη), τουλάχιστον και στη δική μου ποδοσφαιρική καριέρα γιατί όσο περνάνε τα χρόνια λες να κατακτήσω και έναν τίτλο. Εκείνη τη χρονιά ήμουν αρχηγός στην ομάδα που πήγαμε στον τελικό (2002-03). Μου έχει μείνει αυτή η στεναχώρια, που δεν έχω κατακτήσει έναν τίτλο. Είχα με την ευκαιρία ως αρχηγός σε μια ομάδα να το σηκώσω και να μείνει στην ιστορία. Την τελευταία εβδομάδα πριν τον τελικό, το ονειρευόμουν αυτό το πράγμα».

Τα «λαβράκια» Ζίνι και Βένιγκ

Πλέον, ποιος ξέρει, ίσως έχει την ευκαιρία να σηκώσει τον πολυπόθητο τίτλο ως προπονητής. Μέχρι τότε βγάζει λαβράκια. Εξέλιξε τον Ζίνι πέρσι, ο οποίος επέστρεψε στην ΑΕΚ και έχει ικανοποιητικό χρόνο, ενώ ξάφνιασε άπαντες όταν ως προπονητής της Εθνικής Ελπίδω, συμπεριέλαβε στις κλήσεις το όνομα του Μαρσέλ Βένιγκ. Ο 21χρονος πλέον, απέκλεισε το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Εθνική Γερμανίας και προτίμησε την Ελλάδα. Ωστόσο, ένας τραυματισμός του στέρησε τη συμμετοχή.

Παπαδόπουλος και Ζίνι στον Λεβαδειακό | INTIME

Γεννημένος στη Νυρεμβέργη από πατέρα Γερμανό και μητέρα Ελληνίδα, απέκτησε την ποδοσφαιρική παιδεία του από τις ακαδημίες της Μπάγερν Μονάχου, φτάνοντας μέχρι την Κ-19 των Βαυαρών.

Το καλοκαίρι του 2022 αποχώρησε για την Αϊντραχτ Φραγκφούρτης, όπου έχει καταγράψει δύο συμμετοχές με την πρώτη ομάδα στην Μπουντεσλίγκα. Ο Βένιγκ είναι διεθνής και με τα μικρότερα κλιμάκια της Εθνικής Γερμανίας. Με την Κ18 έπαιξε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2022 και είχε δύο συμμετοχές σε φιλικά, ενώ με την Κ19 έχει παίξει τρία παιχνίδια. Πλέον, αγωνίζεται στην Ουλμ, στην 3η λίγκα της Γερμανίας.

«Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την εξέλιξή του, όμως η περίπτωσή του δείχνει την οργάνωση και τη λειτουργία της δικής μας ομάδας. Το γεγονός πως πείσαμε αυτό το παιδί να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής μας, περιμένοντας από εμάς μία κλήση για τη μεγάλη Εθνική, δείχνει πολλά. Η θέση του είναι «8άρι», έχει καλό δεξί πόδι, είναι ψηλό παιδί και καλός “Box to Box”» είχε πει.

Είναι πεθερός του Λάζαρου Ρότα

Αυτό που ίσως δεν γνωρίζει ο κόσμος είναι πως πρόκειται και για τον πεθερό του Λάζαρου Ρότα: «Αγχώνομαι πάρα πολύ με τον Λάζαρο. Δεν αγχωνόμουνα όταν έπαιζα ή τώρα που κοουτσάρω. Οταν βλέπω την ΑΕΚ για τον Λάζαρο, αγχώνομαι για να πάει καλά. Όταν δεν πάει καλά μια ομάδα τα ακούνε συνήθως ποιοι; Οι Ελληνες. Αν μπορεί να μην παρακολουθεί τα social media θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που μπορεί να κάνει ένας ποδοσφαιριστής. Στη συζήτηση που κάναμε, όχι συμβουλή, στην συζήτηση προσπάθησα να του πω να το κάνει αυτό, να μη σου χαλάσει το μυαλό.

Για μένα ο Λάζαρος έχει κάτι που έχουν οι top ποδοσφαιριστές. Διαχειρίζεται τις καταστάσεις με τέτοιον τρόπο που δεν φοβάται τίποτα. Δεν βλέπει ποιος είναι ο αντίπαλος, δεν βλέπει αν παίζει με την Αγγλία, δεν βλέπει αν παίζει απέναντι του ο Ρονάλντο, αν του πεις ότι παίζει με τον Μέσι, θα σου πει θα τον διαλύσω. Έχει τέτοια αυτοπεποίθηση και αυτό νομίζω είναι το χαρακτηριστικό των μεγάλων ποδοσφαιριστών» είχε πει χαρακτηριστικά.