Ο Ινφαντίνο ρίχνει «μπουρλότο»: Η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει το 20% του Μουντιάλ σε ιδιώτη

Σεισμικές δονήσεις στο ποδόσφαιρο φέρνει ο Τζάνι Ινφαντίνο, αφού ανακοινώθηκε πως η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει ένα σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο του Μουντιάλ σε μια νέα εμπορική οντότητα.

Η αξία αυτής εκτιμάται σε περίπου 20 δισ. δολάρια, καθώς επιδιώκει να αξιοποιήσει οικονομικά την επιτυχία του Μουντιάλ αυτού του καλοκαιριού, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.⁠⁠

Αυτό αποκαλύπτουν οι Financial Times αναφέροντας ότι ο παγκόσμιος ποδοσφαιρικός οργανισμός συνεργάζεται με τραπεζίτες της JPMorgan για να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια, προσελκύοντας εξωτερικούς επενδυτές που θα αποκτήσουν μερίδιο περίπου 20% στη νέα οντότητα, πρόσθεσαν οι πηγές.⁠

Σφοδρή αντίδραση UEFA: «Η FIFA περνάει την κόκκινη γραμμή»

Αντιδράσεις έφερε αναπόφευκτα η αποκάλυψη , ότι η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει το μη επουσιώδες μειοψηφικό μερίδιο σε μια νέα ιδιωτική οντότητα με αποτίμηση περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η UEFA αντέδρασε άμεσα και δήλωσε ότι το σχέδιο της FIFA να πουλήσει μερίδιο «περνάει μια γραμμή που τα θεσμικά όργανα του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να περάσουν»

UEFA statement on The Times article: ⬇️ pic.twitter.com/ye1tjfWRCb — UEFA (@UEFA) July 28, 2026