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Ο Μπέος «γλεντάει» τους παίκτες του Βόλου στην προετοιμασία: «Αντί να με φτάσετε, πάω πρώτος;»

Ο Αχιλλέας Μπέος τρολάρει τους παίκτες του Βόλου, κάνοντας ποδήλατο στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία.

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Αχιλλέας Μπέος
Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος, Αχιλλέας Μπέος | Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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Στην Ολλανδία βρίσκεται η ομάδα του Βόλου όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει της νέας σεζόν.

Σε βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ στο instagram, διακρίνεται ο Αχιλλέας Μπέος να κάνει ποδήλατο μαζί με τους παίκτες της ομάδας, τους οποίους εμφανώς «γλεντάει» για τις επιδόσεις τους στην ποδηλασία, λέγοντας:

«Αντί να με φτάσετε, πάω πρώτος;».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην πόλη, λέγοντας «Ωραία τα ποδήλατα και η Ολλανδία, αλλά σαν το Βόλο και την πατρίδα μας τίποτα».

 

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