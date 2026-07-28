Ο Μπέος «γλεντάει» τους παίκτες του Βόλου στην προετοιμασία: «Αντί να με φτάσετε, πάω πρώτος;»

Στην Ολλανδία βρίσκεται η ομάδα του Βόλου όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει της νέας σεζόν.

Σε βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ στο instagram, διακρίνεται ο Αχιλλέας Μπέος να κάνει ποδήλατο μαζί με τους παίκτες της ομάδας, τους οποίους εμφανώς «γλεντάει» για τις επιδόσεις τους στην ποδηλασία, λέγοντας:

«Αντί να με φτάσετε, πάω πρώτος;».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην πόλη, λέγοντας «Ωραία τα ποδήλατα και η Ολλανδία, αλλά σαν το Βόλο και την πατρίδα μας τίποτα».