Ο Σπανούλης «δίκασε» τον Σενγκούν: «Είναι πολύ μικρό παιδί για να μιλήσει για τον Γιάννη»

Θέση, για τα όσα είπε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο αστέρας της Τουρκίας, Σενγκούν, πήρε ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025 της Λετονίας.

Αν και η ερώτηση ήταν για τον Greek Freak, ο οποίος απλά είπε πως βρίσκεται στο ΝΒΑ 13 χρόνια και έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του, ενώ είναι ευτυχισμένος με την οικογένειά του και τους ανθρώπους του, ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν θέλησε να περάσει στο ντούκου η δήλωση του Τούρκου.

Διαβάστε επίσης: Ξέσπασε σε κλάματα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Το μεγαλύτερό μου επίτευγμα, επιτέλους τα κατάφερα για τη χώρα μου»

Τι είχε πει; «(Ο Γιάννης ) είναι από τους καλύτερους στον κόσμο, αλλά δεν είναι καλός πασέρ», ενώ πολλά είχαν γραφτεί για το πως «κλείδωσαν» τον Γιάννη κτλ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε: «Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα. Κρατώ τα πάντα μέσα μου».

Ο Βασίλης Σπανούλης θέλησε από τη μεριά του να πάρει θέση, λέγοντας: «Θέλω να πω κάτι σχετικά με την προηγούμενη ερώτηση. Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρό παιδί για να μιλήσει για τον Γιάννη. Ακούσαμε διαφορετικές ιδέες, από διάφορους ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ για το πώς κλείδωσαν τον Γιάννη. Αυτά είναι ανοησίες.

Διαβάστε επίσης: Ελλάδα - Φινλανδία 92-89: Επιστροφή στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια!

Χάσαμε εύκολα καλάθια, δεν παίξαμε καλά. Δεν θέλω να ακούω αυτές τις ανοησίες. Αστόχησε σε 4 ελεύθερα σουτ, αστόχησαν από πάσες του οι συμπαίκτες του στα ελεύθερα σουτ. Αυτά είναι για τα Μέσα και για εσάς».

Δείτε το βίντεο στο 35'