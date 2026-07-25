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Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Οι 8 παίκτες των αιωνίων που θα πάρουν περισσότερα από τον ΛεΜπρόν τη νέα σεζόν

Απίστευτο και όμως αληθινό! Οκτώ παίκτες από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό θα πάρουν περισσότερα χρήματα τη νέα σεζόν απ' ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Σίξερς.

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Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σε αγώνα NBA | AP Photos
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Σε ποιον να το πεις και να το πιστεύει! Παρότι ακούγεται σαν ψέμα είναι αλήθεια, πως τη νέα σεζόν, 8 παίκτες από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό θα πάρουν περισσότερα χρήματα απ' ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Σίξερς.

Μετά τη.... βόμβα που έριξε ο «βασιλιάς» πως θα αγωνίζεται πλέον στην ομάδα της Φιλαδέλφεια, έγινε γνωστό και το συμβόλαιό του, το οποίο θα είναι περίπου οκτώ εκατομμύρια δολάρια για δύο χρόνια.

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