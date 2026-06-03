Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν για ακόμη μία χρονιά τα ξίφη τους στους τελικούς της Stoiximan GBL, με την πρώτη αναμέτρηση να διεξάγεται στο ΣΕΦ την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι Πειραιώτες έχουν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες τους για το μεγάλο ντέρμπι, τοποθετώντας μάλιστα plexiglass μπροστά από τον πάγκο των «πρασίνων».

Οι δύο «αιώνιοι» εξασφάλισαν την παρουσία τους στους τελικούς με απόλυτη κυριαρχία στα ημιτελικά. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε της ΑΕΚ με 2-0 στη σειρά, σφραγίζοντας την πρόκριση με τη νίκη 95-68 στη SUNEL Arena.

Αντίστοιχα, το σύνολο του Εργκίν Αταμάν ξεπέρασε το εμπόδιο του ΠΑΟΚ χωρίς απώλειες, ολοκληρώνοντας το 2-0 με το εντυπωσιακό 102-94 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί στο Game 1 χωρίς τον τραυματία Ντόρσεϊ ενώ οι «πράσινοι« χωρίς τον Ρογκαβόπουλου. Η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Το πρόγραμμα των τελικών

Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (3/6, 21:00)

Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (5/6, 21:00)

Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (8/6, 21:00)

Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00 - αν χρειαστεί)

Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00 - αν χρειαστεί)