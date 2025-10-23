Με 250.000 ευρώ βρέθηκε στο διαμέρισμά του ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς με την Ευρωλίγκα να τον θέτει σε προσωρινή αναστολή από τα σφυρίγματα των αγώνων έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες των αρχών. Ο 39χρονος ρέφερι στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης στο μπάσκετ και την ABA Liga, συνελήφθη και είναι ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση καθώς θεωρείται πως έπαιζε τον ρόλο του «ταμία» της «Συμμορίας του Βράτσαρ».

«Στο διαμέρισμα του διαιτητή καλαθοσφαίρισης Ούρος Νίκολιτς βρέθηκαν περισσότερα από 250.000 ευρώ, ράβδοι χρυσού, ακριβά ρολόγια χειρός και άλλα αντικείμενα. Υπάρχουν υποψίες ότι αυτός είχε την οικονομική υποστήριξη της δράσης αυτής της εγκληματικής οργάνωσης» υπογράμμισε ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας Ίβιτσα Ντάτσιτς σε συνέντευξή του στην δημόσια τηλεόραση (RTS), γράφει το insider.gr.

Πόσο όμως πληρώνονται οι διαιτητές της Ευρωλίγκα για κάθε αγώνα που σφυρίζουν; Για τις αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου, οι διαιτητές της EuroLeague λαμβάνουν 2.000 ευρώ μεικτά σύμφωνα με τα basketnews και backdoorpodcast. Το καθαρό ποσό που καταλήγει στην τσέπη, εξαρτάται από το φορολογικό καθεστώς της έδρας του εκάστοτε διαιτητή, επομένως υπόκειται σε διακυμάνσεις.

Στα πλέι οφ (στις φάσεις των «πλέι ιν» και των «8»), οι ρέφερι αμείβονται με 3.000 ευρώ μεικτά ανά ματς, ενώ για το Final Four η πληρωμή φτάνει τα 5.000 ευρώ μεικτά σε κάθε παιχνίδι. Μάλιστα, για τα σφυρίγματα στον τελικό η Ευρωλίγκα διορίζει αναπληρωματικούς διαιτητές. Ακόμα κι αν δεν διαιτητεύσουν, εξακολουθούν να κερδίζουν 1.200 ευρώ μεικτά.

Σε αντίθεση με την Ευρωλίγκα, οι διαιτητές στο NBA πληρώνονται με βάση την εμπειρία, με το μισθολογικό «ταβάνι» να έρχεται στα 30 χρόνια προϋπηρεσίας. Προαγωγές ή/και αυξήσεις μισθών μπορούν επίσης να δοθούν με βάση τις αξιολογήσεις απόδοσης. Ενώ το NBA δεν δημοσιοποιεί τους μισθούς των διαιτητών, το Sports Illustrated εκτιμά ότι τα «μεροκάματα» ανά αγώνα κυμαίνονται από περίπου 1.730 ευρώ για τους «rookie» διαιτητές έως 6.450 ευρώ για τους πιο έμπειρους διαιτητές.

Και, όπως συμβαίνει στην Eυρώπη, έτσι και στο NBA οι μισθοί αυξάνονται για τα πλέι οφ. Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά ΜΜΕ, οι «βετεράνοι» διαιτητές θα μπορούσαν να λάβουν περίπου 27.900 ευρώ στα κρίσιμα παιχνίδια των τελικών για το «δαχτυλίδι». Οι διαιτητές του FIBA ​​Basketball Champions League (BCL) ακολουθούν μια διαφορετική δομή αποδοχών, η οποία χωρίζεται σε 3 επίπεδα.

Οι 16 διαιτητές του Level A λαμβάνουν 12.000 ευρώ ετησίως, δηλαδή 450 ευρώ μεικτά ανά ματς.

Οι 16 διαιτητές του Level Β παίρνουν 9.000 ευρώ ετησίως, επιπλέον 450 ευρώ μεικτά ανά αγώνα.

Οι διαιτητές του Level C λαμβάνουν 750 ευρώ ανά αγώνα.

