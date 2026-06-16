Παναθηναϊκός: Ο Ζέλικο «θέλει» να ξαναδουλέψει, ο Δημήτρης «αποφασίζει»!

Το πρώτο και βασικό προαπαιτούμενο για να προετοιμαστεί το έδαφος για την προσέγγιση του Ζοτς από τους «πράσινους», είναι πλέον γεγονός. Και έχει να κάνει το ότι, εδώ και λίγες ώρες ο πάγκος της ομάδας είναι κενός!

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος, κοινή συναινέσει, «διαζυγίου» ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Έργκιν Άταμαν, ολοκληρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες και μέσα σε άριστο κλίμα το απόγευμα της Δευτέρας (15/06), σε βαθμό που, αν θυμηθούμε την κίνηση του Τούρκου τεχνικού μετά τον 4ο τελικό (το τελευταίο του παιχνίδι στο “Telekom Center Athens”), ίσως και να ήταν προσυμφωνημένο. Και δεν εννοώ μόνο το αποχαιρετιστήριο video που του ετοίμασε η ΚΑΕ μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα…

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr



