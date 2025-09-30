Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός: Γιατί μπαίνουν ως φαβορί στη νέα Ευρωλίγκα

Τζάμπολ απόψε, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στη νέα διευρυμένη Ευρωλίγκας, μιας και αρχίζει με «διπλή» αγωνιστική, με τις δύο ελληνικές ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να μπαίνουν στη σεζόν ως τα μεγάλα φαβορί.

Από φέτος η Euroleague θα διεξάγεται με τη συμμετοχή 20 ομάδων, μεταξύ αυτών και η Ντουμπάι BC, με τις δύο ελληνικές ομάδες να φαντάζουν, πριν από το πρώτο τζάμπολ, ως τις δύο πιο σοβαρές υποψηφιότητες για το Final-4 της Αθήνας.

Euroleague: Τα power rankings με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό

Η Ευρωλίγκα παρουσίασε το απόγευμα της Δευτέρας τα power rankings εν όψει της νέας σεζόν, με τους «experts» να τοποθετούν στην κορυφή τις δύο ελληνικές ομάδες.

Συγκεκριμένα στο #1 βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με τους ΤιΤζέι Σορτς και Ρισόν Χολμς να ξεχωρίζουν από τις προσθήκες που έγιναν. Οι «πράσινοι» θεωρητικά παρουσιάζονται πιο δυνατοί από πέρυσι καθώς ενισχύθηκαν στις θέσεις που είχαν πρόβλημα και μάλιστα με παίκτες που μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές. Στο αντίποδα βέβαια υπάρχει το ερωτηματικό δίπλα στο όνομα του Ματίας Λεσόρ.

Αντίστοιχα, στο #2 βρίσκεται ο πρωταθλητής Ελλάδας, Ολυμπιακός. Έχοντας βάλει στο ρόστερ του μεταξύ άλλων τους Ντόντα Χολ, Τάισον Γουρντ και εσχάτως τον Φρανκ Ντιλίκινα, οι «ερυθρόλευκοι» δείχνουν επίσης πιο πλήρεις από πέρυσι, έχοντας ως ερωτηματικό τον Κίναν Έβανς.

Από εκεί και πέρα τα power rankings (που πάντα ανατρεπονται) διαμορφώνονται ως εξής:

3. Μονακό (με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη)

4. Ρεάλ Μαδρίτης

5. Φενέρμπαχτσε

6. Εφές

7. Μπαρτσελόνα

8. Παρτίζαν

9. Μιλάνο

10. Βαλένθια

11. Χάποελ Τελ Αβίβ (με προπονητή τον Δημήτρη Ιτούδη)

12. Ερυθρός Αστέρας (με προπονητή τον Γιάννη Σφαιρόπουλο)

13. Ντουμπάι BC

14. Μακάμπι Τελ Αβίβ

15. Ζαλγκίρις Κάουνας

16. Βίρτους Μπολόνια

17. Μπάγερν Μονάχου

18. Μπασκόνια

19. Παρί BC

20. Βιλερμπάν

Δείτε ΕΔΩ πώς διαμορφώνονται τα ρόστερ των 20 ομάδων

Ευρωλίγκα: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 19:00 (Σόφια)

Ντουμπάι BC - Παρτίζαν 19:00

Εφές - Μακάμπι Τελ Αβίβ 20:45

Ερυθρός Αστέρας - Μιλάνο 21:00

Παναθηναϊκός - Μπάγερν Μονάχου 21:15

Μπασκόνια - Ολυμπιακός 21:30

Βίρτους Μπολόνια - Ρεάλ Μαδρίτης 21:45

Τετάρτη 1η Οκτωβρίου

Μονακό - Ζαλγκίρις Κάουνας 20:30

Φενέρμπαχτσε - Παρί 20:45

Βιλερμπάν - Βαλένθια 21:00