ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Σε δύο μέρες παίζουν τα... ρέστα τους σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ

Αυτό το Σαββατοκύριακο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί των... δικεφάλων. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ το Σάββατο για το πρωτάθλημα μπάσκετ και την επόμενη, την Κυριακή, για το ποδόσφαιρο. Και μάλιστα σε δύο πολύ κρίσιμες αναμετρήσεις με τις δύο ομάδες να είναι ανταγωνίστριες.

Η αρχή γίνεται σήμερα, Σάββατο, στις 18:15 στο κλειστό της Πυλαίας σε μία κομβική αναμέτρηση για την τετράδα και την 3η θέση της κανονικής περιόδου. Ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος, με ρεκόρ 11-4 και ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ η ΑΕΚ (των 11 συνεχόμενων νικών) είναι στην τρίτη θέση με 12-4. Οι δύο ομάδες δύσκολα θα χάσουν την τετράδα και πλέον παλεύουν για το πλασάρισμα τους εν όψει πλέι οφ. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει στη Sunel Arena με 78-76 οπότε με νίκη αποκτά μεγάλο πλεονέκτημα.

Ο Κλίβελαντ Μέλβιν αναφερόμενος στον αγώνα με την ΑΕΚ τόνισε: «Το παιχνίδι αυτό είναι μία πρόκληση. Πιστεύω ότι θα βγουν με ενέργεια και αρκετά επιθετικά στο παιχνίδι και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό. Προπονηθήκαμε καλά όλη την εβδομάδα, είχαμε ένα καλό παιχνίδι απέναντι στη Μπιλμπάο, αλλά τώρα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που έχουμε μπροστά μας, να παίξουμε μαζί για 40 λεπτά για να πάρουμε τη νίκη».

«Οι αγώνες ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι πάντα ντέρμπι. Πέρσι ήταν πολύ ενδιαφέροντα ματς, έτσι είναι και εφέτος. Άλλωστε, το πρώτο ματς, στην έδρα μας, κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Και εμείς, και ο ΠΑΟΚ, παλεύουμε για την πρώτη τετράδα του Πρωταθλήματος. Και οι δύο είμαστε αρκετά κοντά, όμως ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα, επειδή μας έχει κερδίσει. Εννοείται βέβαια πως έχει μία πολύ καλή ομάδα. Ίσως, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό στα μεταξύ μας ματς, δεν είμαστε εμείς το φαβορί σ’ αυτή την αναμέτρηση» ανέφερε ο Ντράγκαν Σάκοτα που δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Δημήτρη Φλιώνη.

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Με φόντο την πρώτη θέση

Το απόγευμα της Κυριακής στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ με τις δύο ομάδες να στοχεύουν την πρώτη θέση της βαθμολογίας. Οι «ασπρόμαυροι» έχουν 45 βαθμούς σε 19 αγώνες, ενώ η Ένωση είναι στην κορυφή με 48 βαθμούς (σε 20 αγώνες), ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 46 βαθμούς.

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, ο ΠΑΟΚ με τα γκολ των Μπάμπα και Κωνστατέλια είχε επικρατήσει με 2-0 στην OPAP Arena.

