Με το ντέρμπι κορυφής ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός ολοκληρώνεται σήμερα η 8η αγωνιστική στη Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση στην κατάμεστη Πυλαία, καθώς ο ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει Sold Out, θα αρχίσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Σπορ.

Οι δύο ομάδες προέρχονται από σερί νικών και μοιράζονται τις δύο πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Ο ΠΑΟΚ, μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Παναθηναϊκό, σημείωσε πέντε διαδοχικές νίκες Πρωταθλήματος κάτι που έκανε για πρώτη φορά μετά την περίοδο 2017-18 όταν είχε κάνει σερί επτά νικών (Από τη 17η μέχρι και την 23η αγωνιστική).

Ο Ολυμπιακός υπερασπίστηκε το αήττητο του την περασμένη Κυριακή στην Πάτρα και παράλληλα το ιστορικό αήττητο του απέναντι στον Προμηθέα. Μέσα από το ματς της 7ης αγωνιστικής, μεταξύ άλλων, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ έφτασαν μαζί τις 200 ασίστ με τον Ολυμπιακό στο Πρωτάθλημα και πλέον αυτή η λίστα απαριθμεί 20 μέλη.

Το κυριακάτικο παιχνίδι θα είναι το 141ο μεταξύ των δύο ομάδων από καταβολής Α’ Εθνικής με τον Ολυμπιακό να μετρά 97 νίκες, οι 14 από τις οποίες είναι συνεχόμενες μετά την τελευταία του ΠΑΟΚ που σημειώθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2018 (78-71). Στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν 68 νίκες έναντι 19 των «ασπρόμαυρων».

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Οι θύρες στην Πυλαία ανοίγουν στις 14:00

Με ανακοίνωσή του ο ΠΑΟΚ ενημερώνει τους φιλάθλους του πως: «Είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι, που θα διεξαχθεί στο κατάμεστο PAOK Sports Arena.

Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν δύο 24ωρα πριν από την έναρξη του αγώνα και πέρα από ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για την στήριξη και την αφοσίωσή τους στην ομάδα, είναι σημαντικό ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, με υπομονή και επιμονή να είμαστε στο πλευρό της ομάδας στο σημερινό παιχνίδι.

Οι φίλαθλοι που θα έρθουν στο γήπεδο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος περιμετρικά του γηπέδου. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων, αλλά και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Στηρίζουμε την ομάδα μας, προστατεύουμε το γήπεδό μας. Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 14:00. Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι φίλαθλοι να έρθουν έγκαιρα στο γήπεδο, αφού προηγουμένως έχουν κάνει ταυτοποίηση του εισιτηρίου τους μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, για να αποφύγουν καθυστερήσεις και προβλήματα. Υπενθυμίζεται ότι οι κάρτες διαρκείας δεν έχουν λειτουργική χρήση και δεν αποτελούν μέσο εισόδου στο γήπεδο. Κάνουμε έγκαιρα την ταυτοποίηση του εισιτηρίου, πηγαίνουμε στο γήπεδο από νωρίς, στηρίζουμε την προσπάθεια της ομάδας και προστατεύουμε το γήπεδό μας».