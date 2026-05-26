Παρασκευάς Άντζας: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον ποδοσφαιριστή

Σε κλίμα θλίψης τελέστηκε η κηδεία του ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα. Στεφάνι έστειλαν δεκάδες Σωματεία και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης.

Κηδεία Άντζα
Στιγμιότυπα από την κηδεία του Παρασκευά Άντζα | EUROKINISSI
Για το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα έχουν μαζευτεί από το μεσημέρι της Τρίτης (26/5) συγγενείς, φίλοι και πρώην συμπαίκες του ποδοσφαιριστή, στο Μοναστηράκι Δράμας, την περιοχή που κατάγεται. 

Υπενθυμίζεται ότι, ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός που φόρεσε τις φανέλες της Ξάνθης, του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας έχασε τη ζωή του ύστερα από σοβαρό πρόβλημα υγείας και συγκεκριμένα από τη νόσο ALS

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, η κηδεία γίνεται στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Μοναστηράκι σε βαθύ κλίμα οδύνης. 

Το παρών, μεταξύ άλλων έχουν δώσει οι: Σπύρος Βάλλας, Γρηγόρης Γεωργάτος, Νέρι Καστίγιο, Νίκος Κεχαγιάς. 

Στεφάνια έχει στείλει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η θύρα 7, ο Ζουέλα - πρώην συμπαίκτης του στην Ξάνθη, η Δόξα Δράμας, και πολλοί άλλοι σύλλογοι και Σωματεία. 

