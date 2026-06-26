Το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων και το πάθος των φαν δεν βλέπει δουλειές, υποχρεώσεις και χρήματα. Απόδειξη αποτελεί ένας Βρετανός φίλαθλος, που εγκατέλειψε την εργασία του για να μπορέσει να παρακολουθήσει την Αγγλία στα γήπεδα του Μουντιάλ 2026.

Ο 27χρονος Μπεν Κιγγκ εργαζόταν ως σεφ, αλλά όταν ήρθε το καλοκαίρι και οι μέρες του Μουντιάλ, παραιτήθηκε και ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να μπορέσει να είναι κοντά στην εθνική ομάδα.

«Έπρεπε να γίνει» είπε ο ίδιος, καθώς μιλούσε σε δημοσιογράφους μαζί με άλλους φίλους του, που τον συνόδευσαν στο μεγάλο ταξίδι.

Πριν πάρει μία τόσο σοβαρή απόφαση, βέβαια, είχε φροντίσει να βρει άλλη, αλλά δεν είναι και βέβαιο πως θα είναι πίσω στην Αγγλία για να πιάσει την ποδιά του.

«Έχω ήδη αφήσει μία δουλειά» είπε, σχολιάζοντας πως οι αποφάσεις του θα κριθούν από την πορεία της Αγγλίας.

«Το πρόβλημα είναι, ότι μπορεί και να μην επιστρέψουμε. Μπορείς να μείνεις εδώ μία ζωή» του απάντησε, χαλαρά, ένας φίλος του.

Ερωτώμενοι για τις τιμές, σημείωσαν πως τα εισιτήρια ήταν περίπου 900 λίρες, αλλά αυτό που πραγματικά κοστίζει είναι τα εισιτήρια των αγώνων.

«Το κόσμος των προϊόντων είναι εντάξει, είναι απλώς τα εισιτήρια για τους αγώνες» σημείωσε ο ένας.

35.000 ευρώ για το όνειρο του Μουντιάλ

Ένας άλλος Άγγλος, ο Σεμπάστιαν θα πληρώσει περισσότερα από 35.000 ευρώ για να μπορέσει να πραγματοποιήσει το όνειρό του.

Ο 28χρονος φίλαθλος αποφάσισε πριν από περίπου έναν χρόνο να αφήσει τη δουλειά του και να αφιερωθεί σε έναν στόχο που για πολλούς θα έμοιαζε παράλογος. Είχε ήδη στην άκρη περίπου 11.600 ευρώ, όμως ήξερε ότι δεν θα έφταναν για να ζήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο όπως το είχε φανταστεί. Έτσι επέστρεψε για έξι μήνες στο πατρικό του, περιόρισε δραστικά τα έξοδά του και κατάφερε να συγκεντρώσει ακόμη περίπου 23.200 ευρώ.

Ο Ρίντερ δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, όμως δηλώνει πρόθυμος να δώσει έως και 6.200 ευρώ εφόσον η Αγγλία φτάσει μέχρι το τελευταίο παιχνίδι του Μουντιάλ. Αν συμβεί αυτό, το συνολικό κόστος της περιπέτειάς του θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 35.000 ευρώ.