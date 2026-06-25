Πρέπει να περάσεις έλεγχο ακόμα κι αν είσαι ο Ρονάλντο - Η αστεία αντίδραση του Πορτογάλου άσσου

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ταξίδευε με την εθνική ομάδα Πορτογαλίας, στο πλαίσιο του Μουντιάλ 2026, όταν χρειάστηκε να περάσει από έλεγχο.

Καθώς η ομάδα του ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος της United Airlines, άτομο από το προσωπικό ασφαλείας τού ζήτησε να δώσει το backpack του για να το ελέγξει.

Το βγάζει, το παραδίδει και ύστερα, αστειευόμενος, αρχίζει να βγάζει και τα γυαλιά ηλίου του μήπως και θέλουν να ελέγξουν και αυτά.

Security asked Cristiano Ronaldo to check his bags. He jokingly started taking off his glasses too.😭😭 pic.twitter.com/TQDxlmyg8E — Out of Context Human Race (@NoContextHumans) June 24, 2026

Από το βίντεο φαίνεται να διασκεδάζει τη στιγμή, αφού χαμογελάσει - έστω και αμυδρά.

Οι εικόνες διαμοιράστηκαν αρκετά στα social media καθώς ο αστέρας του ποδοσφαίρου δεν εμφανίζεται συχνά σε χαλαρές στιγμές, αλλά μοιάζει συνήθως απόλυτα συγκεντρωμένος στη δουλειά του.

Ίσως και μερικά τέτοια σκουντήματα, όπως αυτό του φύλακα, να βοηθούν τον Ρονάλντο να προσγειώνεται στην πραγματικότητα.