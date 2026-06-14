Ο Σεπ Μπλάτερ βρισκόταν στο κέντρο του τηλεοπτικού κάδρου του καναλιού Eurosport και γύρω του έκαναν παρέλαση οι σελέμπριτι. Ήταν Δεκέμβριος του 1993, στο Caesar's Palace, ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα ξενοδοχεία του Λας Βέγκας, ενός προορισμού που δεν είχε την παραμικρή σύνδεση με το ποδόσφαιρο κι όμως, η FIFA το επέλεξε για να κάνει την κλήρωση των ομίλων του Μουντιάλ 1994, που θα γινόταν στις ΗΠΑ.

Οι Αμερικάνοι, που τότε αντιμετώπιζαν το ποδόσφαιρο σαν εξωτικό γεγονός (και το αποκαλούσαν "soccer" αντί για "football") έκαναν ό,τι περνούσε από τα χέρια τους για να μετατρέψουν το Μουντιάλ σε μια φαντασμαγορική γιορτή.

Ο Άλαν Ρόθενμπεργκ, που εργάστηκε ως CEO στην εταιρεία διοργάνωσης του Μουντιάλ, έγραψε στα απομνημονεύματα του:

«Ήταν ξεκάθαρο για μένα από το ξεκίνημα της προσπάθειας μας, ότι έπρεπε να κάνουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο μεγάλο γεγονός, με κάθε τρόπο. Γι' αυτό έπρεπε να φέρουμε όσους περισσότερους σελέμπριτι μπορούσαμε για να ζωντανέψουμε τα σχετικά με το Μουντιάλ, γεγονότα. Για παράδειγμα, το βράδυ πριν την τελική κλήρωση, κάναμε ένα μεγάλο γεύμα με καλεσμένους όπως ο Σμόκι Ρόμπινσον και ο Τζέιμς Μπράουν. Επίσης δημιουργήσαμε την πρώτη FIFA World Cup Expo».

Το βράδυ της κλήρωσης

Ο Σεπ Μπλάτερ περιέγραφε τους πολύπλοκους όρους της κλήρωσης με τα σπαστά αγγλικά του, σε ένα σόου που μέχρι τότε μας είχε χαρίσει στιγμές Χόλιγουντ, με τους Μπάρι Μάνιλόου, Χούλιο Ινγκλέσιας, Ντικ Κλαρκ και Φέι Ντάναγουει, να μιλάνε για "soccer". Είχε και ακόμα καλύτερες συμμετοχές το μενού, είχε τον Ρόμπιν Γουίλιαμς!

Ο σημερινός θεατής παρακολουθεί με αμηχανία τις στιχομυθίες βάσει σεναρίου που αντάλλασαν οι δύο άντρες, ο Μπλάτερ και ο Γουίλιαμς. Ακούγονται λογοπαίγνια με το "Miss Doubtfire" από τον Ελβετό, τότε πρόεδρο της FIFA κι ο Γουίλιαμς απαντά με ένα υπέροχο, σκαταλογικό λογοπαίγνιο, κάνοντας το «Μπλάτερ» - «Μπλάντερ» (κύστη).

Ήταν το χέρι του Ρόμπιν Γουίλιαμς αυτό που μας έφερε στον όμιλο της Αργεντινής και της Βουλγαρίας;

Φυσικά (δείτε στο 37:45 του παραπάνω video). Κρίνοντας από την πορεία της Εθνικής μας, με συγκομιδή τριών ηττών με τέρματα 4-4-2, μάλλον ήταν ένα από τα πιο «μαύρα» αστεία στα οποία συμμετείχε ο αγαπημένος ηθοποιός.

Για την ιστορία, ο ίδιος ο Μπλάτερ, χρόνια αργότερα, ομολόγησε πως η διεξαγωγή της κλήρωσης στο συγκεκριμένο κοσμοπολίτικο ξενοδοχείο έγινε γιατί ο ίδιος ήθελε να εντυπωσιάσει κάποια κοπέλα.