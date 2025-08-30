QUIZ: Πόσο καλά θυμάσαι τους ξένους μπασκετμπολίστες στην Α1 των '90s;

Τα 90s έχουν χαρακτηριστεί και όχι άδικα, ως τα «καλύτερα μπασκετικά μας χρόνια». Μεγάλοι Έλληνες παίκτες, ομάδες μπάσκετ που πρωταγωνιστούσαν στην Ευρώπη και μία σειρά από ξένους παίκτες που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα. Αθλητές που πέρασαν από τη χώρα μας όχι μόνο για λογαριασμό των «μεγάλων» ομάδων, αλλά το αντίθετο. Με την παρουσία τους... παρρέσυραν μια σειρά από σωματεία που έγραψαν τη δική τους ιστορία.

Διαβάστε ακόμη: Πόσο καλά θυμάσαι τους Έλληνες μπασκετμπολίστες στην Α1 των '90s;

Tα QUIZ του Reader σας ζητούν να θυμηθείτε εκείνους τους Αμερικανούς και μη, που έλαμψαν στα ελληνικά γήπεδα στα 90s.

QUIZ: Ξένοι μπασκετμπολίστες στην Α1 των '90s

