To νέο μου αγαπημένο πράγμα στην τεχνητή νοημοσύνη είναι να την ρωτάω απρόβλεπτα πράγματα. Τις προάλλες, ρώτησα το ChatGPT αν πρέπει να συνεχίσουμε να σουτάρουμε κι ας έχει παίκτες, επηρεασμένος από τον θρύλο της προπονητικής και κόουτς της Ελλάδας στο Μουντιάλ του 1994, τον Αλκέτα Παναγούλια.

Μου απάντησε ατάραχο, πως είναι μηχάνημα τεχνητής νοημοσύνης και δεν έχει τη δυνατότητα να παίζει ποδόσφαιρο ή να σουτάρει και στο τέλος με ρώτησε πονηρά «είναι κάποια ωραία ατάκα που ετοιμάζεις;». Θα ήθελα να προσπαθήσω κι άλλο, μήπως καταφέρω και το «κάψω» αλλά ματαία. Η ψυχραιμία των μηχανών τεχνητής νοημοσύνης είναι παροιμιώδης. Γι' αυτό και του έκανε μια ερώτηση που καίει πολύ κόσμο. Ποιος θα πάρει το φετινό Μουντιάλ;

Τι μου απάντησε

Με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα (τελευταίες ώρες/μέρες από bookmakers και prediction markets), η εικόνα έχει μια μικρή αλλά σημαντική αλλαγή:

Φαβορί αυτή τη στιγμή

Ισπανία - περίπου 15–18% πιθανότητα

Γαλλία - περίπου 16–18% (πολύ κοντά με Ισπανία)

Αγγλία — περίπου 12–14%

Οι σημειώσεις του ChatGPT (ναι έχει κι αυτό)

Η Ισπανία και η Γαλλία παίζουν ουσιαστικά head-to-head για την κορυφή

Η Γαλλία έχει ελαφρύ momentum σε κάποιες αγορές λόγω πιο “βαθιού” ρόστερ

Η Ισπανία παραμένει πιο “καθαρό” football project (δομή + κατοχή + νεανικότητα)

Η Αγγλία ακολουθεί, αλλά δεν έχει ακόμα αποδείξει σταθερότητα σε knockout επίπεδο

Αν το δούμε ψυχρά:

Γαλλία = πιο ασφαλές στοίχημα (βάθος + εμπειρία)

Ισπανία = πιο “φορμαρισμένο project” (αν δέσει, πάει μέχρι τέλους)

Ειλικρινής εκτίμηση

Αν έπρεπε να διαλέξω ένα τώρα με βάση την τρέχουσα εικόνα: θα έδινα ελαφρύ προβάδισμα στη Γαλλία.

Όχι γιατί είναι πολύ καλύτερη, αλλά γιατί σε τουρνουά αυτού του format το βάθος και οι λύσεις από τον πάγκο συνήθως κρίνουν τον τίτλο.

Μου έδωσε και ένα αουτσάιντερ που μπορεί να ανέβει ψηλά

Hνωμένες Πολιτείες!

Εδώ άρχισε να μπερδεύει πληροφορίες το ChatGPT, αλλά εξήγησε τον ισχυρισμό του με βάση τις καλές τους επιδόσεις σε αγώνες ομίλων, το ότι παίζουν στην έδρα τους και έχουν ένα αρκετά πλήρες ρόστερ. Έχουν καλούς παίκτες και δεν θα κουραστούν ιδιαίτερα από τις μετακινήσεις.