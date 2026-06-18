Μουντιάλ 2026: Η Αγγλία «βρυχάται», η Κολομβία αγρίεψε και η παρέα του Ρονάλντο...σκόνταψε

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Η έβδομη αγωνιστική ημέρα στο Μουντιάλ 2026, με αγώνες για τον ενδέκατο και δωδέκατο όμιλο, σημαδεύτηκε από πολλά γκολ, εκπλήξεις, γκέλες και χορταστικές αναμετρήσεις.

Η παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο στραβοπάτησε στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο καθώς η Πορτογαλία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Στο δεύτερο ματς του 11ου ομίλου, η Κολομβία εντυπωσίασε κόντρα στο Ουζμπεκιστάν, το οποίο και κέρδισε με 3-1 στην πρώτη του εμφάνιση σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στο μεγάλο ματς του δωδέκατου ομίλου, η Αγγλία έδειξε τα δόντια της κόντρα στην Κροατία και με τη νίκη της με 4-2, δηλώνει έτοιμη για μεγάλα πράγματα φέτος.

Τέλος, η Γκάνα χάρη σε ένα τέρμα στο φινάλε της αναμέτρησης, πήρε το τρίποντο από τον Παναμά επικρατώντας με 1-0.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ

Πέμπτη 11 Ιουνίου

22:00 Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0

Παρασκευή 12 Ιουνίου

05:00 Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1

22:00 Καναδάς – Βοσνία 1-1

Σάββατο 13 Ιουνίου

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1

22:00 Κατάρ – Ελβετία 1-1

Κυριακή 14 Ιουνίου

01:00 Βραζιλία – Μαρόκο 1-1

04:00 Αϊτή – Σκωτία 0-1

07:00 Αυστραλία – Τουρκία 2-0

23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2

Δευτέρα 15 Ιουνίου

02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ 1-0

05:00 Σουηδία – Τυνησία 5-1

19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0

22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος 1-1

Τρίτη 16 Ιουνίου

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1-1

04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία 2-2

22:00 Γαλλία – Σενεγάλη 3-1

Τετάρτη 17 Ιουνίου

01:00 Ιράκ – Νορβηγία

04:00 Αργεντινή – Αλγερία 3-0

07:00 Αυστρία – Ιορδανία 3-1

20:00 Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό 1-1

23:00 Αγγλία – Κροατία 4-2

Πέμπτη 18 Ιουνίου

02:00 Γκάνα – Παναμάς 1-0

05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία 1-3

19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Ελβετία – Βοσνία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Παρασκευή 19 Ιουνίου

01:00 Καναδάς – Κατάρ (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)

22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Σάββατο 20 Ιουνίου

01:00 Σκωτία – Μαρόκο (ΕΡΤ2 Σπορ)

03:30 Βραζιλία – Αϊτή (ΕΡΤ1)

06:00 Τουρκία – Παραγουάη (ΕΡΤ2 Σπορ)

20:00 Ολλανδία – Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 21 Ιουνίου

03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο (ΕΡΤ1)

07:00 Τυνησία – Ιαπωνία (ΕΡΤ1)

19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Βέλγιο – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ)

Δευτέρα 22 Ιουνίου

01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος (ΕΡΤ1)

20:00 Αργεντινή – Αυστρία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τρίτη 23 Ιουνίου

00:00 Γαλλία – Ιράκ (ΕΡΤ2 Σπορ)

03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη (ΕΡΤ1)

06:00 Ιορδανία – Αλγερία (ΕΡΤ2 Σπορ)

20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Αγγλία – Γκάνα (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τετάρτη 24 Ιουνίου

02:00 Παναμάς – Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό (ΕΡΤ1)

22:00 Ελβετία – Καναδάς (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Βοσνία – Κατάρ (ΕΡΤ1)

Πέμπτη 25 Ιουνίου

01:00 Μαρόκο – Αϊτή (ΕΡΤ1)

01:00 Σκωτία – Βραζιλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)

04:00 Τσεχία – Μεξικό (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ1)

Παρασκευή 26 Ιουνίου

02:00 Τυνησία – Ολλανδία (ΕΡΤ1)

02:00 Ιαπωνία – Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Τουρκία – ΗΠΑ (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Παραγουάη – Αυστραλία (ΕΡΤ1)

22:00 Νορβηγία – Γαλλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Σενεγάλη – Ιράκ (ΕΡΤ1)

Σάββατο 27 Ιουνίου

03:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ1)

03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (ΕΡΤ1)

06:00 Αίγυπτος – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 28 Ιουνίου

00:00 Παναμάς – Αγγλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

00:00 Κροατία – Γκάνα (ΕΡΤ1)

02:30 Κολομβία – Πορτογαλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

02:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ1)

05:00 Αλγερία – Αυστρία (ΕΡΤ1)

05:00 Ιορδανία – Αργεντινή (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 29 Ιουνίου

20:00 Φάση των 32 (Χιούστον), ΕΡΤ1

23:30 Φάση των 32 (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 30 Ιουνίου

04:00 Φάση των 32 (Μοντερέι), ΕΡΤ1

20:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 1 Ιουλίου

00:00 Φάση των 32 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

04:00 Φάση των 32 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1

19:00 Φάση των 32 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 32 (Σιάτλ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 2 Ιουλίου

03:00 Φάση των 32 (Σαν Φρανσίσκο), ΕΡΤ1

22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 3 Ιουλίου

02:00 Φάση των 32 (Τορόντο), ΕΡΤ2 Σπορ

06:00 Φάση των 32 (Βανκούβερ), ΕΡΤ1

21:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 4 Ιουλίου

01:00 Φάση των 32 (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

04:30 Φάση των 32 (Κάνσας), ΕΡΤ1

20:00 Φάση των 16 (Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 5 Ιουλίου

00:00 Φάση των 16 (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 16 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 6 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1

22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 7 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1

19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1

04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1