Στο ελληνικό εστιατόριο «Μάνος» ο Αλπερέν Σενγκούν: Ο Έλληνας ιδιοκτήτης τού έσπασε πιάτο στο κεφάλι

Στην ελληνική ταβέρνα «Μάνος», στο Μαρμάρι της Τουρκίας και συγκεκριμένα στο νεόκτιστο ξενοδοχειακό συγκρότημα D Maris Bay, βρέθηκε ο Αλπερέν Σενγκούν. Ο Τούρκος που «αγαπάμε να μισούμε» μετά τα όσα συνέβησαν στο Ελλάδα - Τουρκία στο πρόσφατο Eurobasket 2025 στη Λετονία.

Ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς πάντως ζήτησε συγγνώμη οπότε «περασμένα ξεχασμένα». Μέχρι την επόμενη φορά.

«Έχω μεγάλο σεβασμό για τον ελληνικό λαό. Δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις μου να προσβάλλω», έγραψε σε post, αναφερόμενος στις αναρτήσεις με τον Κεμάλ και την τουρκική ομάδα πίσω του, αλλά και τα μηνύματα περί «θάλασσας».

Ο Σενγκούν φαίνεται πως ξεπέρασε την απώλεια του χρυσού μεταλλίου από τη Γερμανία και την τελευταία κάκιστη απόφασή του που στοίχισε στην ομάδα του και διασκέδασε στο ελληνικό εστιατόριο.

Όπως μπορείτε να δείτε στα πλάνα του Poilitisonline.com, ο Τούρκος σέντερ απολαμβάνει κάθε λεπτό από την παρουσία του στο χώρο.

Στο βίντεο απεικονίζεται ο γιος του ιδιοκτήτη της ταβέρνας «Μάνος», Γιάννης Μάγκος, να σηκώνει από το τραπέζι τον υψηλόσωμο NBAερ και να τον προκαλεί να σπάσουν μαζί δεκάδες πιάτα. Ο Σενγκούν δείχνει να το απολαμβάνει. Στο τέλος μάλιστα ο Γιάννης Μάγκος σπάει ένα πιάτο στο κεφάλι του Τούρκου σέντερ.

Σενγκούν και Γιάννης Μάγκος | PolitisOnliine

Όπως ήταν φυσικό μετά το τέλος της βραδιάς Γιάννης Μάγκος και Αλπερέν Σενγκούν, αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί έβγαλαν αναμνηστική φωτογραφία.

