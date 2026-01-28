Θυμάσαι τι έκαναν οι ομάδες μας το 2025; Κάνε το κουίζ πριν ψηφίσεις στα Gazzetta Awards

Μενού

Λίγο πριν ψηφίσετε στα Gazzetta Awards δείτε πόσο καλά θυμάστε τι έκαναν μέσα στο 2025 10 ομάδες μας, Εθνικές και σύλλογοι.

Εθνική πόλο γυναικών
Εθνική πόλο γυναικών | EUROKINISSI
Με την προθεσμία για να ψηφίσετε τους κορυφαίους του ελληνικού αθλητισμού για το 2025, στα Gazzetta Awards, «φρεσκάρουμε» σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιτυχίες των ελληνικών ομάδων τη χρονιά που πέρασε.

Τα QUIZ του Reader σας καλούν να θυμηθείτε τις επιτυχίες των ελληνικών ομάδων, Εθνικών και συλλόγων, που είχαν ευρωπαϊκές επιτυχίες μέσα στο 2025. Η ομάδα του Gazzetta προτείνει συνολικά 20 ομάδες, 10 ανδρών και 10 γυναικών. Εμείς ωστόσο ξεχωρίσαμε τις 10 που είτε είχαν θεαματική ευρωπαϊκή πορεία είτε σφράγισαν την παρουσία τους με κάποιο μετάλλιο!

ΨΗΦΙΣΕ ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ 2025 ΣΤΑ ΦΕΤΙΝΑ GAZZETTA AWARDS

QUIZ: Θυμάσαι τι έκαναν οι ελληνικές ομάδες το 2025;

