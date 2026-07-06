Υπόθεση Μπαλογκάν: Επίθεση της UEFA στην FIFA - «Ξεπέρασε κάθε όριο η απόφαση»

Επίθεση στην FIFA εξαπέλυσε η UEFA με αφορμή την αναστολή της τιμωρίας του Φολαρίν Μπαλογκάν ώστε να αγωνιστεί στο ματς των ΗΠΑ απέναντι στο Βέλγιο για τη φάση των «16» του Μουντιάλ (7/7, 03:00).
Μία υπόθεση για την οποία παρενέβη μέχρι και ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου ο παίκτης να είναι διαθέσιμος στο ιστορικό ματς για τις ΗΠΑ.
Η UEFA αναφέρει σε ανακοίνωσή της - μεταξύ άλλων - πως πρόκειται για μία «πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η χθεσινή απόφαση για την αναστολή —σε δοκιμαστική βάση και για χρονικό διάστημα ενός έτους— της αυτόματης ποινής αποκλεισμού ενός αγώνα που ακολουθεί την κόκκινη κάρτα στον παίκτη Φλόριαν Μπαλογκάν, ξεπέρασε κάθε όριο.
Το ποδόσφαιρο, όπως κάθε άλλο άθλημα, βασίζεται σε κανόνες, οι οποίοι αποτελούν το θεμέλιο του δίκαιου, έντιμου και διαφανούς ανταγωνισμού. Αν και ορισμένοι κανόνες ενδέχεται ενίοτε να επιδέχονται ερμηνείας, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Όταν η βεβαιότητα των κανόνων δεν διασφαλίζεται πλέον από τους υπεύθυνους για την τήρησή τους, απειλείται η ακεραιότητα του παιχνιδιού και κλονίζεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης. Παράλληλα, μια τέτοια απόφαση δημιουργεί δεδικασμένο για την τρέχουσα διοργάνωση, όπου παρόμοιες καταστάσεις θα απαιτούν πλέον την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση, εις βάρος του ανταγωνισμού.
Το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπημένο άθλημα στον κόσμο επειδή αποτελεί ένα όμορφο παιχνίδι και εμπνέει εμπιστοσύνη, καθώς παίζεται παντού με τους ίδιους κανόνες.
Μια διοργάνωση δεν αποτελεί ποτέ μεμονωμένο φαινόμενο και, ειδικά όταν πρόκειται για το Παγκόσμιο Κύπελλο, μπορεί να έχει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις για το ποδόσφαιρο στο σύνολό του.
Εκφράζουμε την έκπληξή μας για μια τόσο πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση».
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