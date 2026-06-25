Το πιο δημοφιλές χρώμα αυτοκινήτου είναι αυτό που όλοι αντιμετωπίζουν ως «βαρετό»

Είναι το χρώμα ένα βασικό κίνητρο για την επιλογή του αυτοκινήτου μας; Tις περισσότερες φορές ναι. Σύμφωνα με σχετικές μετρήσεις, ένα 88% των καταναλωτών, φαίνεται ότι δίνει αρκετή έμφαση στο χρώμα για να προχωρήσει στην αγορά του αυτοκίνητου. Το podcast The Economics of Everyday Things του δημοσιογράφου Ζακ Κρόκετ, επιχείρησε πρόσφατα να καταγράψει πόσοι άνθρωποι εκεί έξω ορκίζονται στο λευκό ή στο μαύρο χρώμα όταν επιλέγουν το αυτοκίνητο τους και τι διαμορφώνει τις αλλαγές των τάσεων.

Σύμφωνα με τον Κρόκετ λοιπόν, φαίνεται πως το λευκό και το μαύρο και το ασημί, στην μετά τον Β'Παγκόσμιο Πόλεμο εποχή, μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των καταναλωτών, καθώς δίνουν την αίσθηση της «ασφάλειας», είνα χρώματα μάλλον «βαρετά», αλλά δίνουν στον οδηγό την αίσθηση πως μπορεί να κινηθεί στο δρόμο χωρίς να κινήσει υποψίες. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως περισσότερες κλήσεις παίρνουν τα αυτοκίνητα λευκού χρώματος παρά τα κόκκινα, όπως αναφέρει το Jalopnik. Άβυσσος η ψυχή του οδηγού.

To iPhone

Τι πυροδοτεί τις αλλαγές; Ο πειραματισμός, αν πιστέψουμε τον Κρόκετ, που δίνει το παράδειγμα γνωστής μάρκας αυτοκινήτου, που πειραματίστηκε με το χακί χρώμα και κέρδισε. Η επανάσταση στην ψηφιακή τεχνολογία με τον ερχομό του iPhone φαίνεται πως επηρέασε και την βιομηχανία του αυτοκινήτου. Το γκρι/ασημί χρώμα των γκάτζετ της Apple - που γίνονταν αμέσως ανάρπαστα - διαμόρφωσε την εμπορικότητα των χρωμάτων και στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Πάντως, αν κρίνουμε από τη σχετική έρευνα του podcast The Economics of Everyday Things, η εποχή του μαύρου και του λευκού έχει αρχίσει πλέον να αλλάζει, με αρκετά brands αυτοκινήτων να ρισκάρουν, λανσάροντας φανταχτερά χρώματα. Η BMW έχει τολμήσει να λανσάρει μπλε/τiρκουάζ αποχρώσεις και η Subaru έχει πειραματιστεί ακόμα και με το πορτοκαλί (!).

Τα ποσοστά

Ποιο χρώμα παραμένει ο «νικητής» στην αγορά, σύμφωνα με τον Κρόκετ; Είναι κάπως βαρετό, αλλά αξίζει να το καταγράψουμε. Σε ποσοστό 34% το λευκό πρωτοπορεί, με το μαύρο (22%), το ασημί (14%) και το γκρι (10%) να ακολουθούν.

Το podcast