Επίθεση στο Καπιτώλιο: Αυτός είναι ο δράστης – Ποια φαίνεται ότι ήταν τα κίνητρα

Το Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον έγινε χθες Παρασκευή στόχος νέας επίθεσης, όταν νεαρός Αφροαμερικανός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε αστυνομικούς, σκοτώνοντας έναν και τραυματίζοντας έναν ακόμα, προτού πέσει νεκρός από πυρά των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Η αστυνομία δεν έχει κατονομάσει επίσημα τον δράστη, που βγήκε από το αυτοκίνητο κραδαίνοντας μαχαίρι προτού πέσει νεκρός. Όμως αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν επρόκειτο για τον Νόα Γκριν, 25χρονο Αφροαμερικανό.

Facebook just removed the profile of the suspect in the Capitol attack, Noah Green. Here are two screenshots of the profile taken 3 minutes apart pic.twitter.com/50ZyBaGZVM