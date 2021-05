Έναν διαφορετικό τρόπο για να επικοινωνήσει με τους οπαδούς του βρήκε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις ποινές αποκλεισμού που έφαγε τόσο από το Facebook όσο και από το Twitter.

Σύμφωνα με τον Guardian, στην ιστοσελίδα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, donaldjtrump.com, υπάρχει ένα πεδίο με τίτλο «desk» (γραφείο)που αναφέρει «Από το γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ» και συνοδεύεται από μία φωτογραφία του 45ου πρόεδρου των ΗΠΑ να γράφει σ' ένα βιβλίο.

Στο συγκεκριμένο πεδίο υπάρχει και ένα βίντεο διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται στην απαγόρευση που δέχθηκε από το Twitter και προωθεί το «desk» σαν ένα πεδίο όπου «μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα και με ασφάλεια. Απευθείας από το γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ».

Επίσης στο «desk» ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναρτήσει πλήθος μηνυμάτων, τα οποία είναι προσβάσιμα προς ανάρτηση από άλλους χρήστες του Facebook και του Twitter, οι οποίοι μπορούν να κάνουν like ή share στον προσωπικό τους λογαριασμό, αλλά δεν υπάρχει επιλογή για απάντηση.



Επιπλέον οι επισκέπτες της συγκεκριμένης ιστοσελίδας μπορούν να εγγραφούν για να δέχονται ειδοποιήσεις, ενώ φυσικά δεν προξενεί έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχουν οι επιλογές «αγορά» και «κάνω δωρεά», όπου όποιος θέλει μπορεί να συνεισφέρει στην καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ ή ν' αγοράσει προϊόντα με το λογότυπο της καμπάνιας.

Παλαιότερα μέλη της καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ είχαν δηλώσει την πρόθεση του μεγιστάνα να επιστρέψει στα social media μέσω της δικής του πλατφόρμας. Παράλληλα ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο Newsmax, είχε χαρακτηρίσει «βαρετό» το Twitter και είχε εμφανιστεί θετικός στο να φτιάξει τον δικό του ιστότοπο.

Πάντως ο ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ, Τζέισον Μίλερ έκανε μία διευκρίνιση σχετικά με το «desk», ισχυριζόμενος ότι δεν είναι μία νέα πλατφόρμα social media.

«Η ιστοσελίδα του Ντόναλντ Τραμπ είναι μία εξαιρετική πηγή για να βρει κάποιος τις τελευταίες δηλώσεις του και υπογραμμίζει την θητεία του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά δεν είναι μία νέα πλατφόρμα social media. Θα υπάρξουν επιπλέον πληροφορίες στο κοντινό μέλλον».

