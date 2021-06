Συνάντηση Μπάιντεν - Πούτιν: Ψυχρό κλίμα, παγωμένη χειραψία και αναμενόμενες διαφωνίες

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε, όπως επεσήμαναν και οι δύο ηγέτες η συνάντηση ανάμεσα στον Τζο Μπάιντεν και στον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Villa La Grange, κοντά στη λίμνη της Γενεύης, η οποία ολοκληρώθηκε νωρίτερα του αναμενομένου και διήρκεσε περίπου 3,5 ώρες, ενώ η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για συνάντηση 4-5 ωρών. Σε μία συνάντηση για την οποία ο πήχης των προσδοκιών και από τις δύο πλευρές ήταν χαμηλός και έγινε περισσότερο για να σταματήσει η συνεχής επιδείνωση ανάμεσα στις σχέσεις των δύο χώρων, και ειδικά από την πλευρά του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει τον Ρώσο ομόλογό ως «δολοφόνο» και «άνθρωπο χωρίς ψυχή». Μάλιστα σε σχετική ερώτηση στην ξεχωριστή συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Διαβάστε ακόμη: Απίστευτη γκάφα από τον Μπάιντεν είπε τον Πούτιν... Τραμπ

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ανταποκριτής του Open στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, ο «πήχης» της συνάντησης από πλευράς Κρεμλίνου από τη συνάντηση παραμένει χαμηλά, καθώς το σημαντικό είναι ότι συναντήθηκαν μετά από τρία χρόνια οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας. Ωστόσο οι δύο ηγέτες δεν προσκάλεσαν ο ένας τον άλλον στην Ουάσινγκτον ή τη Μόσχα αντίστοιχα.

Πάντως ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι η Μόσχα ξεκαθάρισε τις «κόκκινες γραμμές της», με τη μία από αυτές να είναι η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, καθώς όπως έχει εξηγήσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν, επιτελείται άμεσα η ασφάλεια της Ρωσίας αφού οι νατοϊκοί πύραυλοι θα μπορούσαν να πλήξουν τη Ρωσία σε 7' αντί για 15' που ισχύει σήμερα. Κάτι τέτοιο σύμφωνα με τον Θανάση Αυγερινό, δεν θα μπορούσε να το δεχθεί η Ρωσία όπως και η Ουάσινγκτον δεν θα μπορούσε να δεχθεί ρωσικά επιθετικά όπλα στον Καναδά ή στο Μεξικό.

Λίγο πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες ο Ρώσος ηγέτης, αναφέρθηκε και στην καταπίεση που υφίσταται ο ρωσόφωνος και ο αμιγώς ρωσικός πληθυσμός στην Ουκρανία, που «πιέζονται να ουκρανοποιηθούν», όπως είπε χαρακτηριστικά. Η δεύτερη «κόκκινη γραμμή» είναι η μη εμπλοκή των Αμερικανών στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα Ρωσίας και Λευκορωσίας. Προς το παρόν έχουν γίνει μικρά βήματα συνεννόησης με το πιο πιθανό πρώτο βήμα είναι να επιστρέψουν οι πρέσβεις στις ακέφαλες πρεσβείες σε Μόσχα και Ουάσινγκτον.

Τους Μπάιντεν και Πούτιν υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκάι Παρμελίν, ενώ πραγματικά εντυπωσιακή ήταν η άφιξη του Ρώσου προέδρου - η οποία μάλιστα σχολιάστηκε από τα διεθνή ΜΜΕ- καθώς εμφανίστηκε με αυτοκινητοπομπή από 22 οχήματα!

Οι συνομιλίες διήρκεσαν λίγο περισσότερο από τρεις ώρες, παρότι ένα μέρος το χρόνου αυτού είχε το διάλειμμα που μεσολάβησε μεταξύ της συνάντησης των δύο ηγετών, η οποία συνεχίστηκε σε διευρυμένη σύνθεση και τελείωσε στις 18:05 ώρα Ελλάδος. Στη συνάντηση των δύο προέδρων αρχικά συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών Άντονι Μπλίνκεν και Σεργκέι Λαβρόφ και διήρκεσε 1 ώρα και 45 λεπτά. Εν συνεχεία οι δύο πρόεδροι έκαναν ένα μικρό διάλλειμα πριν την έναρξη του δεύτερου μέρους των διευρυμένων συνομιλιών.

Η συνάντηση υπό διευρυμένη σύνθεση ξεκίνησε στην Κίτρινη αίθουσα της Villa La Grange με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών. Από ρωσική πλευράς συμμετείχαν ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο αναπληρωτής του Σεργκέι Ριαμπκόφ, ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσακόφ και ο αρχηγός του Γενικού επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων και πρώτος αναπληρωτής του υπουργού Αμύνης στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ. Επίσης για τις συνομιλίες με θέμα τα περιφερειακά ζητήματα, που αφορούσαν την Ουκρανία και την Συρία, είχαν προσκληθεί αντίστοιχα στην συνάντηση κορυφής ο αναπληρωτής της διοίκησης της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Κόζακ και ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου για τη διευθέτηση της συριακής κρίσης Αλεξάντρ Λαβρέντιεφ.

Στη σύνθεση της αμερικανικής αντιπροσωπείας σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CNN συμμετείχαν ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν, ο διευθυντής αρμόδιος για θέματα Ρωσίας και Κεντρικής Ασίας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας παρά το Λευκώ Οίκω Έρικ Γκριν, καθώς και η υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδια για πολιτικές υποθέσεις Βικτόρια Νούλαντ. Επίσης στη συνάντηση κορυφής παρευρίσκοντο και οι πρέσβεις των δύο χωρών Ανατόλι Αντόνοφ και Τζον Σάλιβαν.

Στις «οδυνηρές συνέπειες» που θα έχει η Ρωσία εάν ο Αλεξέι Ναβάλνι πεθάνει στάθηκε ο Τζο Μπάιντεν, μιλώντας εκτός κειμένου στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Γενεύη. Συγκεκριμένα σε ερώτηση δημοσιογράφου του Associated Press για τον αντίκτυπο που θα έχει στις σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας, ο πιθανός θάνατος του ηγέτη της αντιπολίτευσης στη Ρωσία, Αλεξέι Ναβάλνι, ο Τζο Μπάιντεν, δήλωσε, «Είπα ξεκάθαρα στον πρόεδρο Πούτιν ότι οι συνέπειες για τη Ρωσία θα είναι οδυνηρές».

«Είπα στον Πούτιν ότι η ατζέντα μας δεν είναι εναντίον της Ρωσίας ή οποιοδήποτε άλλου. Είναι υπέρ των Αμερικανών», είπε ακόμα ο Μπάιντεν και τόνισε ότι στη συνάντηση έδωσε έμφαση στη σημασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επίσης επεσήμανε ότι συζήτησε για την πιθανή απελευθέρωση των πρώην Αμερικανών πεζοναυτών Πολ Γουίλαν και Τρέβορ Ριντ, που βρίσκονται φυλακισμένοι στη Ρωσία. «Τα ανθρώπινα διακαιώματα θα είναι πάντα στο τραπέζι, του το είπα», προσέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ακόμα ο Μπάιντεν χαρακτήρισε «θετική» τη συνάντηση και τόνισε ότι «ήρθα εδώ για να κάνω ό,τι είναι είπα» δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν και προσέθεσε ότι έθεσε στον Ρώσο ομόλογό του συγκεκριμένα ζητήματα ανθρώπινων όπως την περίπτωση του Αλεξέι Ναβάλνι. «Τα ανθρώπινα διακαιώματα θα είναι πάντα στο τραπέζι, του το είπα», προσέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Biden: "I told President Putin my agenda is not against Russia or anyone else. It's for the American people ... I also told him that no President of the United States could keep faith with the American people if they did not speak out to defend our democratic values." pic.twitter.com/6HcGnYV78w