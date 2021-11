Travis Scott: Σοκαριστικές οι λεπτομέρειες από την τραγωδία στη συναυλία του - Αντιδράσεις για τη στάση του

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από τα όσα έγιναν στο φεστιβάλ Astroworld στο Τέξας των ΗΠΑ, όπου έδινε συναυλία ο Travis Scott. Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και 10χρονα παιδιά. Κόσμος ποδοπατήθηκε, άλλοι υπέκυψαν έπειτα από καρδιακή προσβολή ενώ η Αστυνομία προσπαθεί να διαλευκάνει πώς ακριβώς μετατράπηκε η συναυλία που έδωσε ο Travis Scott σε τραγωδία.

Θεατές άρχισαν να σωριάζονται αναίσθητοι και ο πανικός κορυφώθηκε γύρω στις 9:38 μ.μ., (τοπική ώρα) όταν σημειώθηκε ένα «επεισόδιο με μαζικά θύματα», όπως αναφέρουν οι Αρχές. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να είναι ξαπλωμένοι στο έδαφος, καθώς η δυνατή μουσική συνεχίζει να παίζει. Τουλάχιστον 23 άνθρωποι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους τουλάχιστον ένας 10χρονος, δήλωσαν οι αρχές. Από τους νοσηλευόμενους, οι 11 έπαθαν καρδιακή ανακοπή. Περίπου 300 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν.

This hero tried to save lives and people were booing him and the camera man was telling him to fuck off, ive lost all faith in humanity. #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/hQ0nhmqx5c — Scottie ROTY soon 🦖 (6-4) pain (@MikkeyG59) November 6, 2021

Τρομακτικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους γιατρούς να προσπαθούν να συνεφέρουν αναίσθητα άτομα, καθώς συνεχιζόταν η συναυλία. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη αιτία θανάτου για τους οκτώ επιβεβαιωμένους θανάτους, εν αναμονή της έρευνας του ιατροδικαστή.

#ASTROWORLDFest not only is he right there, on tht tall ass podium he can see deeper into the crowd too.. like he can see… this… happening.. and he’s doing the fucking robot ?!? https://t.co/S359oEn4VT — kat ³³³ (@romansrevenger) November 6, 2021

People were really jumping on the cars of security personnel when they were trying to get to unconscious people in the crowd. This shit is disgusting. Look at these weirdos. #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/Ctc0cvgBUV — Squirt Reynolds (@SquirtReynoIds) November 6, 2021

Η αντίδραση του Travis Scott

Όπως γράφει η εφημερίδα Houston Chronicle, ο Travis Scott σταμάτησε πολλές φορές τη συναυλία κατά τη διάρκεια της 75λεπτης εμφάνισής του βλέποντας δεκάδες θαυμαστές του να εγκλωβίζονται στο μπροστινό μέρος της σκηνής. Ο ίδιος ζήτησε από τις αρχές ασφαλείας να επέμβουν έτσι ώστε και το πλήθος αλλά και ο ίδιος να μην κινδυνεύσουν. Πολλές φορές, ήχησε συναγερμός ενώ αναβόσβηναν φώτα από οχήματα έκτακτης ανάγκης.

People even rushed the camera men, and they still continued the show. #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/vIw4pMr7CG November 6, 2021

Κάποιοι πάντως σχολίασαν στο Twitter oτι ο διάσημος ράπερ συνέχισε για αρκετή ώρα ατάραχος τη συναυλία του, παρά το γεγονός ότι είχε αντιληφθεί πως κάτι ανησυχητικό συμβαίνει. Η εταιρεία ψυχαγωγίας LiveNation, η οποία διοργάνωσε το Astroworld, είπε ότι θα επιτρέψει στους ερευνητές να ελέγξουν πλάνα από την μετάδοση ενώ η αστυνομία διευκρίνισε ότι ο Travis Scott συνεργάζεται πλήρως με την έρευνα.

Το Astroworld Festival είχε οριστεί να πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 6 Νοεμβρίου. Οι διοργανωτές του φεστιβάλ ακύρωσαν τη σημερινή συναυλία.