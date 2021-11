Παγκόσμια είναι πλέον η ανησυχία για την τύχη της Πενγκ Σουάι, της Κινέζας πρωταθλήτριας τένις, που έχει εξαφανιστεί απο τις 2 Νοεμβρίου, όταν και έκανε καταγγελια για σεξουαλική επίθεση εναντίον ανώτατου Κινέζου αξιωματούχου. Με το hashtag #WhereisPengShuai να είναι ένα από τα κορυφαία τις τελευταίες ημέρες, η υπόθεση έχει ξεφύγει από τα στενά όρια του χώρου του τένις. Οι ανησυχίες που εξέφρασαν συναθλητές της παγκοσμίου κύρους για την τύχη της, όπως ο Νόβακ Τζόκοβιτς και Ναόμι Οσάκα, πλέον εκφράζονται και από όλους χώρους.

Μάλιστα θέση για το θέμα πήρε και ο ΟΗΕ, αξιώνοντας αποδείξεις ότι η Κινέζα πρωταθλήτρια είναι καλά. «Θα ήταν σημαντικό να έχουμε αποδείξεις για το πού βρίσκεται κι αν είναι καλά. Και προτρέπουμε να διεξαχθεί μια διαφανής έρευνα για τους ισχυρισμούς της για σεξουαλική επίθεση» είπε η Λιζ Θρόσελ, υπεύθυνη Μέσων και Επικοινωνίας στο Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη. «Ζητούμε μια διαφανή έρευνα. Αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλες τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πού βρίσκεται και σε ποια κατάσταση είναι» επέμεινε, τονίζοντας ότι «η σεξουαλική επίθεση υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες».

Και η μαρία Σάκκαρη έστειλε το δικό της μήνυμα για την υπόθεση εξαφάνισης όπως και πλλοί άλλοι αθλητές.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6